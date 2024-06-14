Маньяк из Зеленограда Юрий Гриценко выходит на свободу

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Маньяк Юрий Гриценко может вновь появиться на зеленоградских улицах после 22 лет за решеткой, 14 июня истекает его срок. Об этом пишет РИА Новости.
Жертвами Гриценко стали пять женщин, а еще десять пострадали. Мужчина нападал на несчастных в парках, нанося удары по голове молотком сзади.
Первое убийство Юрий Гриценко совершил в далеком 1993 году в возрасте 31 года. Убийца был женат и воспитывал двоих детей. За преступление он получил девять лет колонии, но освободился досрочно за примерное поведение в 2000 году. Выйдя на свободу, душегуб продолжил свои зверства, годы тюрьмы не исправили его.
Затем Гриценко задержали в ноябре 2001 года при нападении на очередную жертву. В заключении преступник был агрессивным и пытался устроить бунт в колонии.
Маньяк имеет шанс выйти, если медики сочтут его здоровым психически. При обнаружении проблем Гриценко отправится на психиатрическое лечение.
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Первое убийство Юрий Гриценко совершил в далеком 1993 году в возрасте 31 года. Убийца был женат и воспитывал двоих детей. За преступление он получил девять лет колонии, но освободился досрочно за примерное поведение в 2000 году. Выйдя на свободу, душегуб продолжил свои зверства, годы тюрьмы не исправили его.
Затем Гриценко задержали в ноябре 2001 года при нападении на очередную жертву. В заключении преступник был агрессивным и пытался устроить бунт в колонии.
Маньяк имеет шанс выйти, если медики сочтут его здоровым психически. При обнаружении проблем Гриценко отправится на психиатрическое лечение.
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Никита Кротов