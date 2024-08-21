Ozon и «‎Авито» запускают акции поддержки пострадавших жителей Курской области

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Крупнейшие российские цифровые компании, Ozon и «Авито», объявили о запуске акций поддержки жителей Курской области, пострадавших от недавних событий. Об этом компании сообщили в своих Telegram-каналах.
«Авито» представил новые сервисы, направленные на быстрое расселение граждан, вынужденно покинувших свои дома. Пользователи платформы смогут предложить бесплатное жилье тем, кто нуждается в помощи. В ближайшее время на сайте будет доступен специальный раздел для поиска временного жилья, где объявления будут помечены специальным значком #яПомогаю. Также «Авито» предложит помощь в поиске временной работы и трудоустройства в различных регионах.
Компания Ozon в свою очередь начислит всем пострадавшим по 3000 баллов (1 балл = 1 рубль), которые можно будет использовать для покупок на специальной витрине маркетплейса. Кроме того, клиенты смогут приобрести сертификаты номиналом в 500 рублей для поддержки жителей Курской области. Эти средства будут направлены на покупку необходимых товаров.
Wildberries также реализует программу помощи. Компания подготовила теплые вещи для взрослых и детей, постельные принадлежности, товары первой необходимости и детское питание. Клиенты маркетплейса в Курской области смогут бесплатно продлить срок хранения своих заказов, а партнеры получат возможность приостановить работу пунктов выдачи в случае необходимости.
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Компания Ozon в свою очередь начислит всем пострадавшим по 3000 баллов (1 балл = 1 рубль), которые можно будет использовать для покупок на специальной витрине маркетплейса. Кроме того, клиенты смогут приобрести сертификаты номиналом в 500 рублей для поддержки жителей Курской области. Эти средства будут направлены на покупку необходимых товаров.
Wildberries также реализует программу помощи. Компания подготовила теплые вещи для взрослых и детей, постельные принадлежности, товары первой необходимости и детское питание. Клиенты маркетплейса в Курской области смогут бесплатно продлить срок хранения своих заказов, а партнеры получат возможность приостановить работу пунктов выдачи в случае необходимости.
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Дарья Осипова