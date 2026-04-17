Ozon вводил покупателей в заблуждение знаком «оригинал»
Федеральная антимонопольная служба России уличила маркетплейс Ozon в нарушениях. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что знак «оригинал» на карточках товаров создает впечатление, что продукция прошла проверку подлинности, хотя в действительности такая маркировка является лишь платной услугой и не гарантирует достоверность сведений.
Кроме того, Ozon меняет тарифы на логистику и возврат уже после приемки товаров на складе, а стоимость перевозки привязывает к цене товара. Это расценивается как «навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей».
ФАС вынесла предупреждение, потребовав устранить нарушения до 15 мая. В противном случае в отношении маркетплейса будет возбуждено антимонопольное дело.
