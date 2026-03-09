Достижения.рф

Ozon заблокировали в Латвии

Фото: iStock/nantonov

Национальный совет по электронным СМИ Латвии ограничил доступ к нескольким интернет-ресурсам, включая маркетплейс Ozon. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Там говорится, что платформа распространяет контент, поддерживающий конфликт а Украине, в том числе в продаже патриотической литературы и героизацию действий России.

Помимо того, под ограничения попали booksite.ru, znanierussia.ru, runi.ru, yauzashop.ru, burunen.ru, dobvesti.ru, sdelanounas.ru, www1.ru и kp.ru. Утверждается, что эти сайты передают материалы, угрожающие государственной безопасности и общественному порядку.

В ноябре 2025 года Латвия также ввела запрет на нерегулярные автобусные перевозки через границу с Россией и Белоруссией, объяснив это вопросами национальной безопасности и рисками нелегальной иммиграции.

Лидия Пономарева

