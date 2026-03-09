Ozon заблокировали в Латвии

09 марта 2026, 14:10

В Латвии заблокировали Ozon и другие российские ресурсы

Фото: iStock/nantonov

Национальный совет по электронным СМИ Латвии ограничил доступ к нескольким интернет-ресурсам, включая маркетплейс Ozon. Об этом сообщается на сайте ведомства.