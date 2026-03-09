В МВД раскрыли чаще всего скрывающие вредоносное ПО приложения

09 марта 2026, 13:59

МВД перечислило россиянам чаще всего скрывающие вредоносное ПО приложения

Фото: istockphoto/dikushin

Вредоносные программы, предназначенные для накрутки рекламного трафика, часто выдают себя за обычные мобильные приложения — например, фонарики, «чистилки» памяти, читалки электронных книг или игры. Об этом 9 марта сообщили в управлении МВД России по борьбе с противоправным использованием ИКТ.