В МВД раскрыли чаще всего скрывающие вредоносное ПО приложения
Вредоносные программы, предназначенные для накрутки рекламного трафика, часто выдают себя за обычные мобильные приложения — например, фонарики, «чистилки» памяти, читалки электронных книг или игры. Об этом 9 марта сообщили в управлении МВД России по борьбе с противоправным использованием ИКТ.
После установки такое ПО может незаметно для пользователя открывать заданные сайты в скрытых окнах и создавать видимость посещений. За счет искусственно увеличенных «просмотров» злоумышленники зарабатывают на рекламном трафике.
Перед этим эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта предупредили россиян о схеме с обратным звонком. В частности, там напомнили, что госструктуры не просят перезванивать на мобильники.
Кроме того, ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» появилась возможность подать заявление в МВД о розыске человека.
