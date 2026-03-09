В Кузбассе проведут масштабные антитеррористические учения

09 марта 2026, 12:48

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Кемеровской области во вторник, 10 марта, проведут антитеррористические учения, во время которых ожидаются временные ограничения сотовой связи и движения. Об этом сообщили в оперативном штабе Кузбасса.





По данным «Сiбдепо», соответствующие мероприятия пройдут в Анжеро-Судженском городском округе и Яйском муниципальном округе. В учениях задействуют территориальные управления и подразделения ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, СК и ФСО. Кроме того, в них примут участие сотрудники региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления.





«В период проведения учений возможны временные ограничения движения автотранспорта на отдельных участках дорог общего пользования», — говорится в сообщении.