В Кузбассе проведут масштабные антитеррористические учения
В Кемеровской области во вторник, 10 марта, проведут антитеррористические учения, во время которых ожидаются временные ограничения сотовой связи и движения. Об этом сообщили в оперативном штабе Кузбасса.
По данным «Сiбдепо», соответствующие мероприятия пройдут в Анжеро-Судженском городском округе и Яйском муниципальном округе. В учениях задействуют территориальные управления и подразделения ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, СК и ФСО. Кроме того, в них примут участие сотрудники региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления.
«В период проведения учений возможны временные ограничения движения автотранспорта на отдельных участках дорог общего пользования», — говорится в сообщении.
Кроме того, ожидается введение временных ограничений в работе сотовой связи.