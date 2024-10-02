Озвучен характерный признак лудомании

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Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что признаком лудомании является полная неуправляемость.
Страдающий подобной зависимостью испытывает постоянное желание играть, делая рискованные ставки, добавил специалист.
Ранее психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что у людей, злоупотребляющих спиртными напитками, деформируется сердечная мышца, в медицине для этого есть специальный термин — «алкогольное сердце».
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«У человека есть желание постоянно играть, делая рисковые ставки. Если он не может играть, ему становится плохо. Вторая стадия — играть на чужие заемные деньги, которые человек берёт в форме кредитов или обманывает людей, одалживает без какой-либо вероятности отдать. Лудомания — тяжелая зависимость, приводящая к разорению не просто самого игрока, а всех его родственников, с самыми высокими рисками», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шуров.
Ранее психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что у людей, злоупотребляющих спиртными напитками, деформируется сердечная мышца, в медицине для этого есть специальный термин — «алкогольное сердце».
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Мелисса Тимофеева