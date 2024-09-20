Нарколог Холдин предупредил о смертельной опасности сочетания кофе с сигаретами

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Многие курильщики находят особое удовольствие в том, чтобы выкурить сигарету за чашечкой кофе, однако такое сочетание грозит серьёзными проблемами с сердечно-сосудистой системой. Об этом предупредил психиатр-нарколог, внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба регионального министерства.
«Известно, что кофе обладает бодрящим эффектом. При этом кофе вызывает сердцебиение и спазм сосудов. Сигареты тоже провоцируют спазм сосудов, так что это сочетание увеличивает артериальное давление, что ведёт к высокому риску развития различных сердечно-сосудистых проблем, включая инсульт», — сказал Виталий Холдин.Он добавил, что не менее рискованно сочетать с кофе электронные курительные гаджеты, так как там тоже содержится никотин, а именно комбинация никотина с кофеином создаёт повышенную угрозу для организма.
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