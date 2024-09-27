Психиатр Баклушев развеял миф об опасности просмотров коротких видео в интернете

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Врач-психиатр Михаил Баклушев рассказал о том, как просмотр коротких роликов в интернете влияет на психику человека.
По его словам, тысячи роликов и рилс в интернете не могут перегрузить мозг.
«Начнем с того, что перегрузка мозга — это разговорное понятие и перегрузить его практически невозможно. Другое дело, что само стремление человека смотреть эти ролики является скорее прокрастинацией, что уже не очень хорошо», — пояснил Баклушев в беседе с Общественной Службой Новостей.
Основной проблемой просмотра коротких роликов в интернете психиатр назвал то, что человек тратит свою жизнь на это
По его словам, человеческий мозг имеет довольно большой потенциал работы и перегрузить его информацией невозможно. Он устроен так, что не пропускает в себя что попало. Таким образом, эти ролики практически не запоминаются. То есть работает некая фильтрация, которая убирает все лишнее.
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