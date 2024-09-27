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Большое и дряблое: нарколог Холдин рассказал, что алкоголь делает с сердцем

27 сентября 2024, 13:58
Фото: iStock/Moussa81

Фото: iStock/Moussa81

У людей, злоупотребляющих спиртными напитками, деформируется сердечная мышца, в медицине для этого есть специальный термин — «алкогольное сердце». О том, что из себя представляет эта патология, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Алкоголь быстро изнашивает сердечную мышцу, она становится дряблой и уже не выполняет свою основную функцию — функцию насоса. «Алкогольное сердце» означает, что у органа изменилась структура и размер. Сердце увеличивается в размерах. Из-за сгущения крови ему становится тяжелее работать», — сообщил Виталий Холдин.
Он также напомнил, что алкоголь вызывает гипертонию. Всё это значительно повышает угрозу инфаркта.



Для сохранения здоровья сердца нарколог посоветовал отказаться от алкоголя и вести здоровый образ жизни: правильно питаться, высыпаться, заниматься умеренной физической активностью и избегать стрессов.

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В социальные центры Подмосковья поступит 200 единиц реабилитационной техники
27 сентября 2024, 14:18

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Около 200 единиц современного оборудования для реабилитации поступит в социальные центры Московской области до конца года, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«В этом году в комплексные центры Подмосковья поступит около 200 единиц современного оборудования для реабилитации взрослых инвалидов и детей-инвалидов. Сумма закупки составит свыше 60 миллионов рублей», – рассказал глава Минсоцразвития Московской области Андрей Кирюхин.
Он добавил, что новое оборудование поступит в 28 социальных учреждений, в том числе в центр реабилитации «Ясенки», где оказывают помощь участникам специальной военной операции.

В министерстве отметили, что новым интерактивным оборудованием оснащены уже 17 подмосковных социальных центров, техника используется для реабилитации более 40 тысяч жителей региона.

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#реабилитация
#медицинское оборудование
#московская область
#подмосковье
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В подмосковных парках в эти выходные завершится акция по проверке здоровья
27 сентября 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В предстоящие выходные в парках Подмосковья пройдёт последняя в 2024 году акция по проверке здоровья. Выездные бригады врачей будут работать в 23 городских округах, в том числе в Люберцах, Наро-Фоминске, Раменском, Коломне и других, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«С завершением тёплого сезона в регионе заканчивается проведение акции «Проверь своё здоровье в парке». Профилактические осмотры пользовались большим спросом у жителей Подмосковья. Проведите эти выходные с пользой – позаботьтесь о здоровье и погуляйте с семьёй на свежем воздухе! Также вы сможете сделать прививку от гриппа», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как напомнили в министерстве, для прохождения осмотра с собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут жителям в личный кабинет пациента на портале госуслуг «Здоровье».

При необходимости пациентов направят в поликлинику на более углублённое обследование.

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#московская область
#подмосковье
#сапанюк алексей
#минздрав мо
#проверка
#здоровье
#парки
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Подмосковные хирурги удалили пациентке 10-литровую злокачественную опухоль
27 сентября 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии им. академика В. И. Краснопольского удалили пациентке 10-литровое злокачественное новообразование. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 68-летняя женщина с образованием яичника гигантских размеров. Она долгое время не обращалась к врачам и экстренно попала в больницу, когда опухоль заполнила уже всю брюшную полость.
«После обследования и врачебного консилиума мы провели многочасовую операцию. Удалили новообразование объёмом более 10 литров. Оно росло не один год, сдавливая органы брюшной полости, магистральные сосуды, мочеточники, нарушая функции почек. Опухоль имела злокачественные участки», – рассказал врач акушер-гинеколог Тимур Глебов.
По его словам, благодаря профессионализму хирургической команды сложнейшая операция прошла успешно. Сейчас женщина выписана. Ей предстоит длительное восстановление и лечение под наблюдением онколога.

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#врачи
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#мониаг
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Жителей Подмосковья приглашают пройти бесплатный онкоскрининг 28 сентября
27 сентября 2024, 12:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

День открытых дверей проведут в Центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области в субботу, 28 сентября, в рамках мероприятия жители Подмосковья смогут бесплатно пройти онкоскрининг, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Участникам для открытых дверей предложат сделать маммографию и УЗИ молочных желёз, пройти диагностику новообразований кожи и сдать тест на наличие скрытой крови в кале и ПСА-тест на рак простаты», — говорится в сообщении.
Мероприятие будет проводиться с девяти утра до двух часов дня. С собой нужно будет взять паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

Адреса областных Центров амбулаторной онкологической помощи размещены по ссылке.

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#онкология
#диагностика
#минздрав мо
#проверка
#московская область
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Жители Подмосковья поучаствуют в опросе по сохранению мужского здоровья
27 сентября 2024, 12:10

Фото:istockphoto/Liudmila Chernetska

Жители Подмосковья могут поучаствовать в онлайн-опросе по сохранению и укреплению мужского здоровья.
Как сообщает Российский государственный социальный университет, исследование направлено на определение направлений работы по укреплению и сохранению здоровья мужчин России. Возрастное ограничение 18 . Участие конфиденциальное и анонимное. Ответить на вопросы можно по ссылке https://survey.questionstar.ru/Men.

Как сообщалось ранее, в сосудистых центрах Москвы появилось восемь ангиографов с 3D-моделированием, которые позволят пациентам избежать лишних рентгенологических исследований. Это снизит облучение больных и медперсонала. Техника также позволит проводить операции быстрее и снизит риски.

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#здоровье
#новости подмосковья
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Собянин заявил о новых ангиографах с 3D-моделированием в сосудистых центрах
27 сентября 2024, 10:40

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Восемь ангиографов с 3D-моделированием получили столичные сосудистые центры с начала текущего года. Об этом у себя в Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин. Отмечено, что техника позволит сократить время проведения операций и снизит риски.
«Сегодня 3D-технологии обеспечивают полный цикл поддержки врачей — от обучения до планирования и проведения высокотехнологичных вмешательств. Они позволяют медикам создавать высокоточные трехмерные модели сосудистой сети пациента с учетом всех анатомических особенностей», — говорится в публикации градоначальника.
Кроме того, ангиографы дадут возможность не тратить время на дополнительный рентген, что снизит лучевую нагрузку на пациента и медперсонал.

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#россия
#москва
#медицина
#здоровье
#новости
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Офтальмолог рассказала, как избежать развития катаракты и глаукомы
27 сентября 2024, 00:39

Фото: iStock/nd3000

Катаракту и глаукому легко выявить на ранней стадии, если регулярно проходить диагностику. Об этом рассказала офтальмолог Зарина Курачинова.
«Катаракта и глаукома — это заболевания, которые развиваются постепенно и могут привести к значительному ухудшению зрения. Для профилактики катаракты важно следить за общим состоянием здоровья», — рассказала Курачинова в беседе с NEWS.ru.

Она уточнила, что необходимо контролировать сахар в крови, носить солнцезащитные очки и отказаться от курения. По словам эксперта, катаракту на ранней стадии легко выявить, посещая офтальмолога, и чем раньше обнаружить болезнь, тем проще ее вылечить.

При этом глаукома часто протекает бессимптомно до поздней стадии. Основным фактором риска становится высокое внутриглазное давление.

Таким образом, необходимо регулярно проводить диагностику, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии, заключила специалист.

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#сахар
#заболевания
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Невролог назвал причины возникновения детского инсульта
26 сентября 2024, 22:38

Фото: iStock/ThitareeSarmkasat

Перинатальный инсульт у детей может возникнуть из-за долгого передавливания пуповины при рождении или до родов. Об этом рассказал невролог Александр Комаров.
«В детском возрасте, как правило, развиваются несколько типов мозговых инсультов. Первая разновидность — перинатальная патология. Данный вид развивается следующим образом: во время рождения или до родов на долгое время передавливается пуповина, происходит нарушение кровообращения головного мозга, что вызывает ишемию», — рассказал Комаров в беседе с NEWS.ru.

Второй распространенный вид инсульта у детей, по словам специалиста, — геморрагический. Он происходит из-за недостатка витамина К. Профилактикой является укол витамина К сразу после родов.

Комаров добавил, что детский инсульт еще может развиться из-за врожденных изменений сосудистого звена, то есть когда ребенок начинает плакать или тужиться после родов, несформированные сосуды разрываются, вызывая геморрагические инсульты.

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#нарушение
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В подмосковные медучреждения с начала года поступило 68 машин неотложки
26 сентября 2024, 17:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В медучреждения Московской области с начала года поступило около 70 автомобилей неотложной помощи. Машины были закуплены по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Автомобили предназначены для обслуживания на дому пациентов, которые из-за слабого здоровья не могут сами приехать в поликлинику, а также для оказания специализированной паллиативной помощи детям и взрослым.
«Мы стараемся каждый год обновлять автопарк не только скорой, но и неотложной помощи. В этом году поставили 68 неотложек. По восемь машин получили Московский областной детский хоспис и Балашихинская больница, по три – Лобненская, Воскресенская, Серпуховская, Солнечногорская. Кроме того, до конца года в разные уголки Подмосковья поступит 77 машин скорой», – рассказал глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По словам Воробьёва, в Подмосковье отмечается большой запрос жителей на всё, что касается здравоохранения.
«Это новые поликлиники рядом с домом, современное оборудование, высококвалифицированные специалисты. Особое внимание уделяем первичному звену, о важности которого часто говорит президент. В августе мы вместе открыли в Красногорске наш флагманский Детский клинический центр им. Леонида Рошаля. До конца года в Подмосковье начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики, а также подстанция скорой помощи в городском округе Мытищи», – отметил губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что на новой подстанции в деревне Сухарево городского округа Мытищи будут работать пять бригад.
«Ранее в этом году уже открылась трёхэтажная подстанция в Ногинске. Туда из старого здания переехали 15 бригад. В здании есть всё, что нужно для полноценной и комфортной работы – диспетчерская, комнаты отдыха для водителей, врачей, фельдшеров, душевые, тёплый гараж с ремонтной зоной и мойкой», – перечислил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор напомнил, что в прошлом году в Подмосковье открыли три новые современные подстанции – в Видном, Солнечногорске и Кашире.

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#подмосковье
#московская область
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