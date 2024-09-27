Большое и дряблое: нарколог Холдин рассказал, что алкоголь делает с сердцем

В предстоящие выходные в парках Подмосковья пройдёт последняя в 2024 году акция по проверке здоровья. Выездные бригады врачей будут работать в 23 городских округах, в том числе в Люберцах, Наро-Фоминске, Раменском, Коломне и других, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.