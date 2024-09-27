Большое и дряблое: нарколог Холдин рассказал, что алкоголь делает с сердцем

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У людей, злоупотребляющих спиртными напитками, деформируется сердечная мышца, в медицине для этого есть специальный термин — «алкогольное сердце». О том, что из себя представляет эта патология, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Алкоголь быстро изнашивает сердечную мышцу, она становится дряблой и уже не выполняет свою основную функцию — функцию насоса. «Алкогольное сердце» означает, что у органа изменилась структура и размер. Сердце увеличивается в размерах. Из-за сгущения крови ему становится тяжелее работать», — сообщил Виталий Холдин.Он также напомнил, что алкоголь вызывает гипертонию. Всё это значительно повышает угрозу инфаркта.
Для сохранения здоровья сердца нарколог посоветовал отказаться от алкоголя и вести здоровый образ жизни: правильно питаться, высыпаться, заниматься умеренной физической активностью и избегать стрессов.
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