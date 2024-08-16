Озвучен район Москвы с самой дешёвой арендой

Фото: iStock/mgrushin
В пресс-службе компании «Яндекс Аренда» сообщили, что лидером среди районов Москвы с самой дешёвой арендой стало Бибирево.
Также в топ-5 таких районов вошли Северное Медведково, Вешняки, Косино-Ухтомский и Восточное Дегунино.
Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев предполагал, что в скором времени случится рост цен на аренду жилья в России на 15-20%.
Читайте также:
Стало известно о снижении средней цены квартиры в Москве
Риэлтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на новостройки к концу года
Риэлтор Апрелев спрогнозировал рост цен на аренду жилья в России на 15-20%
«Чтобы сэкономить на аренде, но при этом не отказывать себе в комфорте, будущие жильцы могут рассмотреть квартиры в домах старого жилого фонда, которые не уступают новым проектам с точки зрения ремонта, окружения, инфраструктуры. Мы рекомендуем изучить спальные районы на окраинах города, чтобы найти наиболее дешевые, но при этом ликвидные квартиры», – пояснил в беседе с Газета.ру руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.
Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев предполагал, что в скором времени случится рост цен на аренду жилья в России на 15-20%.
Читайте также:
Стало известно о снижении средней цены квартиры в Москве
Риэлтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на новостройки к концу года
Риэлтор Апрелев спрогнозировал рост цен на аренду жилья в России на 15-20%
Мелисса Тимофеева