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Риэлтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на новостройки к концу года

15 августа 2024, 17:16
Фото: iStock/Ivan-balvan

Фото: iStock/Ivan-balvan

Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что к концу года цены на новостройки снизятся на 15-20% в России.
По его словам, сократится и количество сделок на рынке недвижимости в 2-3 раза.

«Рынок начнёт корректироваться, и цены понизятся примерно на 15-20 % к концу года для большинства застройщиков, они перейдут к более прозрачной системе ипотечного кредитования. Думаю, что Центробанк будет осуществлять достаточно жесткий контроль за ситуацией, чтобы не повышать риски. Полагаю, что будут ужесточаться требования к выдаче ипотечных кредитов, что приведет к большему сокращению спроса на первичном рынке», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.



А в Санкт-Петербурге в Петроградском районе строят целый комплекс, включая здания Верховного суда России, Судебного департамента при Верховном суде страны, а также Дворца танцев Бориса Эйфмана. Также планируется возвести инженерно-технический блок.

«Сейчас ведётся актуализация проектно-сметной и рабочей документации. По результатам работы будут определены окончательный состав объектов и сроки ввода комплекса в эксплуатацию», – отметили в беседе с «Петербургским дневником» специалисты Управления делами президента РФ.

Ранее сообщалось, что воспитательно-образовательный комплекс, включающий школу на 500 учеников и детский сад на 120 воспитанников, построят на территории жилого комплекса «Легенда Коренёво» в городском округе Люберцы Московской области.

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В Раменском открыт музей СВО
15 августа 2024, 17:58

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Музей специальной военной операции работает в подмосковном городе Раменское, он расположен по адресу: улица Свободы, дом №4, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В экспозиции музея представлены шевроны российский военнослужащих, участвующих в СВО, бронежилет, каски, солдатская аптечка, а также оружие и гильзы. Представлены также и трофеи, например, дрон-камикадзе, который используют ВСУ. Кроме того, выставлены сделанные на СВО фотографии», — говорится в сообщении.
Это музей создал фронтовой волонтёр Духовно-Гуманитарного конвоя Раменского благочиния Максима Козлова.

Отмечается, что Духовно-Гуманитарного конвоя Раменского благочиния регулярно возит в зону СВО гуманитарную помощь, а также вещи, необходимые российским солдатам. Сейчас ведётся сбор средств на тепловизионный прицел, а также на различные гражданские товары для жителей Донбасса и Курской области. Приём помощи организован в Казанском храме Раменского по адресу: Коммунистическая улица, дом №35а, сбор идёт ежедневно с восьми утра до шести вечера.

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#гуманитарная помощь
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Россиянам назвали самый удачный месяц для поиска работы
HR-специалист Лоикова рекомендовала искать работу в августе
15 августа 2024, 17:39

Фото: iStock/fizkes

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова заявила, что наиболее удачным месяцем для поиска работы является август.
Она пояснила, что это связано с окончанием сезона отпусков, когда компании начинают искать новых сотрудников.

«Для тех, кто готов откликаться на вакансии, это достаточно выигрышная ситуация. Август – лучшее время, чтобы начать поиск работы. Поэтому советую воспользоваться шансом и присоединиться к какой-нибудь хорошей компании, пока другие соискатели отдыхают», – прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Лоикова.

Также пиковыми месяцами для поиска сотрудников компаниями являются сентябрь и октябрь, считает специалист.

А карьерный консультант Ильгиз Валинуров напомнил о преимуществах поступления в вузы после колледжей.

«Если пройти обучение в колледже, начать работать в компании на производстве, то после этого образование в вузе будет более осмысленным. Когда человек начинает учиться в вузе сразу после школы, но при этом нигде не работал, он может не до конца понимать ценность обучения в вузе. А после колледжа с опытом работы он более серьёзно относится к этому обучению», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.

Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты в России получают представители IT-профессий и сварщики.

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«Рев дракона»: Депутат Хамзаев заявил, что шумных водителей необходимо строго наказывать
Депутат Хамзаев: у шумных водителей будут аннулировать номера
15 августа 2024, 17:33

Фото: iStock/Artem Peretiatko

В Госдуме для водителей громких авто предложили ввести уголовное наказание. Также депутаты хотят наделить полицейских правом снимать с регистрации такие автомобили, а номера списывать в архив. Многие россияне возмущаются, когда автомобили с ревом проезжают в позднее время под окнами жилых домов. Такие машины создают проблемы и на дорогах, отвлекая внимание участников движения и создают угрозу безопасности.
Депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что основная задача такого предложения — «приструнить» хулиганов.
«Тех, которые не понимают, что такое корректное, уважительное отношение к соседям, к людям, которые находятся вместе с ними на улицах, в жилых районах и других общественных пространствах. Тех, которые турбируют свой авто, а потом ночью заезжают во двор многоквартирного жилого дома и устраивают рёв дракона. Когда они как сумасшедшие ведут себя и получают тысячу проклятий от напуганных людей», — сообщил депутат.

Он отметил, что такое поведение нельзя называть баловством, потому что это форма хулиганских действий, за которые нужно привлекать к административной и уголовной ответственности.
«Нужно продумать систему уголовной ответственности для тех, кто систематически нарушает общественную безопасность. Люди и общество таких ездоков презирает. Но им, видимо, в силу ограниченности айкью кажется, что из-за того, что они едут и ревут, выглядят моднее и попахивают крутизной, но это не так, это отвратительно. Общество требует наведения порядка на законодательном уровне», — высказался член Комитета по безопасности.

По его мнению, «шумные» водители подобными действиями показывают свой протест, свою «павлинность» и якобы новую субкультуру, однако это все приводит только к несчастным случаям, когда происходит самосуд.
«Купили машину спортивную, сделали ее турбировано шумной, поменяли выхлопные трубы, прокачали, это все стоит от 150 тысяч до нескольких миллионов, а потом машина превращается в разъяренного зверя. При нажатии на педаль газа двигатель орет на все улицы и во дворах. Есть случаи, когда это доход до самосуда: кто-то кидает им на капот микроволновую печь, кто-то прокалывает шины, кто-то сжигает этим машины и мотоциклы. Общество отвращено и недовольно, потому что такие водители плевать хотели на всех», — сказал эксперт.

Он уточнил, что во многих странах уже есть практика регулирования таких шумовых нарушений, и здесь не нужны никакие дополнительные технические средства. Он также сказал, что сотрудников полиции можно наделить полномочиями аннулирования номеров и отправления машин на штрафстоянку.
«Здесь можно фиксировать звуки. Полицейский зафиксировал, ликвидировал, аннулировал номер, отдал на штрафстоянку. А в некоторых странах действует утиль автомобиля вне зависимости от его стоимости», — пояснил Хамзаев.

По его словам, в данный момент идет формат общественных обсуждений предложения, но уровень поддержки высокий. Уголовное наказание после трех штрафов за такие поступки — это нормальное пресечение хулиганских действий, заключил депутат.

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Технический эксперт Зинченко предложила неоычный метод борьбы с вандализмом на детских площадках
Эксперт Зинченко предложила метод борьбы с вандализмом на детских площадках
15 августа 2024, 17:32

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московский регион лидирует в России по качеству содержания детских площадок.
Об этом «Радио 1» заявила технический судебный эксперт по безопасности детских игровых площадок Наталья Зинченко.

Она побывала на форуме «Безопасность детских игровых площадок», организованном Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Форум проходил на базе одного из производств комплектующих для детских игровых и спортивных площадок Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
«То, как содержится площадка, как обслуживается, каков выбор оборудования для той или иной детской площадки, которые у нас зонируются по возрасту, – всё это обсуждали на мероприятии. Его целью была популяризация требований безопасности. Сегодня техническим регламентом определяются выбор оборудования, его конструктив и содержание. Обо всём этом рассказывали представителям муниципалитетов, которые занимаются обслуживанием детских площадок. Убедилась в том, что Москва и Московская область у нас идут впереди всей России по содержанию площадок», – отметила эксперт.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

По словам Зинченко, самым интересным вопросом был – нужно ли проводить испытания на проверку высоты критического падения на ремонтируемых участках резинового покрытия площадок.
«На этот вопрос ответили: нет, не нужно, потому что толщина покрытия на площадках у нас устанавливается, и ремонтные работ проводит квалифицированные сотрудники, которые понимают, что несут за это ответственность, в том числе уголовную. Ответ однозначный: не нужно, но ремонтные работы должны проводиться. И они проводятся. Старые объекты бросают в плохом состоянии», – подчеркнула собеседница «Радио 1».
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Когда проводятся уходовые и ремонтные работы, объект существует достаточно долго и достаточно благополучно, отметила Наталья Зинченко. А старые площадки, по её словам, подлежат демонтажу. Одна из мер по продлению срока службы детских игровых площадок – недопущение вандализма и повреждений.
«Этому помогает видеонаблюдение. Насколько я знаю из общения с коллегами – сотрудниками Министерства по содержанию территорий государственного жилищного надзора Московской области, практически все площадки в Подмосковье оснащены видеонаблюдением. То есть по камерам можно однозначно определить, кто занимался вандализмом, кто разрушает детскую площадку, и привлекать к ответственности, в том числе несовершеннолетних и их родителей. Такая практика у нас существует не только в Московской области, но и на общественных территориях и различных объектах в регионах России. Привлекаем, штрафуем, наказываем, показываем, как делать нельзя», – сказала эксперт.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Прежде всего, к вандализму относятся несанкционированные граффити.
«Про это мы тоже говорили с коллегами. Я говорю: привлекайте детей, которые гуляют на площадках, выдавайте им средства защиты, перчатки и средства, удаляющие эти граффити. Уверена, что на третий раз у них больше не поднимется рука что-то написать», – заключила Зинченко.
Участие в форуме в Санкт-Петербурге приняли более 60 человек. Это отраслевые представители министерства, муниципалитетов региона, а также руководители коммунальных служб Подмосковья.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Для участников из более чем 45 городских округов Московской области организовали экскурсию по заводу. Им продемонстрировали весь процесс изготовления деталей для площадок. Также гостей познакомили с современными материалами и технологиями.

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#подмосковье
#московская область
#площадки
#детские игровые площадки
#безопасность
#дети
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Вернувшиеся домой разведчики Дульцевы рассказали о своем аресте в Словении
15 августа 2024, 17:24

Фото: сайт Кремля

Российские разведчики Анна и Артем Дульцевы, вернувшиеся в Россию в ходе обмена заключенными, рассказали подробности о своем аресте в беседе с «Российской газетой».
«Ворвались с двух сторон: одна группа в дверь, вторая — разбила стекло и проникла в квартиру. Это был серьезный силовой захват. Может, они надеялись, что застанут нас за каким-то серьезным делом, возьмут с поличным. Возможно, думали, что мы ведем какой-то сеанс. Ничего такого. Я работал за компьютером», — рассказал Артем.

Анна, в свою очередь, отметила, что решение об их аресте приняли не только спецслужбы, но и политическое руководство страны. Супруги добавили, что не сомневались в том, что на родине делается все возможное, чтобы вернуть семью в Россию в полном составе.

1 августа состоялся масштабный обмен заключенными. Восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были бизнесмен Владислав Клюшин, разведчик Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.

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#рф
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Ушла из жизни легендарная лётчица Галина Брок-Бельцова
15 августа 2024, 16:50

Фото: Минтерполитики МО

На 100-м году жизни скончалась легендарная лётчица – ветеран Великой Отечественной войны, штурман 125-го авиаполка пикирующих бомбардировщиков, жительница городского округа Щёлково Галина Брок-Бельцова. Об этом сообщили в союзе женщин лётных специальностей «Авиатриса».
Галя Брок записалась на фронт добровольно в 1941 году в возрасте 16 лет. После обучения состояла в запасном авиаполке, который направили на передовую взамен погибших девушек.

Штурман совершила 36 успешных боевых вылетов в Восточной Пруссии на бомбардировщике Пе-2. В рядах одного из трёх женских авиационных полков воевала с весны 1944 до 8 мая 1945 года.

Гвардии младший лейтенант Брок-Бельцова в 1945 году была награждена дважды: 26 марта получила орден Отечественной войны I степени, а 11 июня – орден Красной звезды. Также Галина Павловна имеет благодарность от Сталина «За взятие порта и крепости Пиллау» и медаль «За взятие Кёнигсберга», которую считает самой памятной наградой.

В последние годы ветеран активно занималась просвещением и воспитанием подрастающего поколения. Писала книги, помогала участникам спецоперации и их родственникам, вела широкую общественную деятельность.

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Три многодетные семьи из Шатуры получили сертификаты на земельные участки
15 августа 2024, 16:50

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Сертификаты на земельные участки вручили трём многодетным семьям городского округа Шатура, церемония состоялась в зале администрации, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Здорово, что у вас есть и здоровье, и силы воспитывать деток. Уверена, что подрастающее поколение с радостью будет приезжать в ваше родовое гнездо», — сказала в ходе церемонии замглавы круга Анна Глухова.
Участки двух семей расположены в деревне Бордуки, а ещё одна семья взяла участок в деревне Дмитровка.

В администрации отметили, что сейчас в очереди на землю в округе Шатура стоит 193 семьи. С начала 2024 года участки получили семь многодетных семей, а ещё семь семей подали заявления и ожидают, когда им подберут подходящий участок из утверждённого перечня.

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#земельные участки
#земля
#соцподдержка
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Бывшая проститутка рассказала о самых постыдных желаниях клиентов
Писательница Шарлотт Шейн: мужья приходят к проституткам из-за постыдных желаний
15 августа 2024, 16:50

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В новой книге «Честная женщина» американская писательница Шарлотт Шейн рассказала о том, как занималась проституцией и с какими извращенными желаниями клиентов она успела столкнуться. Об этом пишет Daily Mail.
Шейн поделилась, что ее женатые клиенты часто признавались, что их супруги по разным причинам отказываются вступать с ними в интимные отношения. Некоторые из них имели постыдные сексуальные фантазии, не находившие отклика у жен. Другие боялись рассказывать о своих желаниях.

Одного из клиентов Шейн возбуждала мысль о том, что жена ему изменяет. В какой-то момент это действительно произошло, но разыгрывать такую фантазию в постели женщина отказалось. В итоге мужчина обратился к проститутке. Ему хотелось, чтобы она притворилась неверной женой, которая сообщает ему, насколько он хуже ее любовника.

У другого клиента была крайне сложная сексуальная фантазия. «Жене» предстояло отравить его, потом позвонить любовнику и сказать, что теперь они получат его деньги в наследство. Бывшая проститутка рассказала, что они разыграли этот сценарий, и у клиента случился оргазм, когда он упал на пол после «отравления».

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В серпуховской школе №11 установили новую систему вентиляции
15 августа 2024, 16:30

Фото: Александр Стёпушкин

Новую систему вентиляции оборудовали в здании школы №11 в Серпухове, работы провели в рамках капитального ремонта, подробности рассказал начальник участка подрядной организации Руслан Чурагулов, передаёт корреспондент Александр Стёпушкин.
«Вся вентиляция у нас смонтирована. В классах — естественная вытяжная система. Столовая оборудована приточно-вытяжной системой, а в санузлах и душевых помещениях — принудительная вытяжная система. Сейчас проходят пуско-наладочные работы», — сообщил Руслан Чурагулов.
В здании уже полностью готовы все инженерные системы, завершены также отделочные работы и косметический ремонт, на следующей неделе в школе установят осветительные приборы. Завершить ремонт планируется до конца августа.

Здание школы было построено в 1971 году, в нём учатся около 600 ребят.

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