Риэлтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на новостройки к концу года

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Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что к концу года цены на новостройки снизятся на 15-20% в России.
По его словам, сократится и количество сделок на рынке недвижимости в 2-3 раза.
А в Санкт-Петербурге в Петроградском районе строят целый комплекс, включая здания Верховного суда России, Судебного департамента при Верховном суде страны, а также Дворца танцев Бориса Эйфмана. Также планируется возвести инженерно-технический блок.
Ранее сообщалось, что воспитательно-образовательный комплекс, включающий школу на 500 учеников и детский сад на 120 воспитанников, построят на территории жилого комплекса «Легенда Коренёво» в городском округе Люберцы Московской области.
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«Рынок начнёт корректироваться, и цены понизятся примерно на 15-20 % к концу года для большинства застройщиков, они перейдут к более прозрачной системе ипотечного кредитования. Думаю, что Центробанк будет осуществлять достаточно жесткий контроль за ситуацией, чтобы не повышать риски. Полагаю, что будут ужесточаться требования к выдаче ипотечных кредитов, что приведет к большему сокращению спроса на первичном рынке», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.
А в Санкт-Петербурге в Петроградском районе строят целый комплекс, включая здания Верховного суда России, Судебного департамента при Верховном суде страны, а также Дворца танцев Бориса Эйфмана. Также планируется возвести инженерно-технический блок.
«Сейчас ведётся актуализация проектно-сметной и рабочей документации. По результатам работы будут определены окончательный состав объектов и сроки ввода комплекса в эксплуатацию», – отметили в беседе с «Петербургским дневником» специалисты Управления делами президента РФ.
Ранее сообщалось, что воспитательно-образовательный комплекс, включающий школу на 500 учеников и детский сад на 120 воспитанников, построят на территории жилого комплекса «Легенда Коренёво» в городском округе Люберцы Московской области.
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Мелисса Тимофеева