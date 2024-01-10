Учёные разработали новый материал, который в 10 раз прочнее кевлара

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Учеными из технического университета города Делфт (Нидерланды) разработан новый сверхпрочный материал. Он обладает пределом текучести в 10 раз большим, чем у известного своей прочностью кевлара.
Материал изготавливается с применением нанотехнологий на основе аморфного карбида кремния (a-SiC). Такие материалы обладают высокой механической прочностью и универсальностью. Практически, благодаря своей аморфной структуре, они обладают значительными преимуществами по сравнению с кристаллическими материалами, такими, например, как алмаз. Авторы разработки полагают, что новый материал позволит, в частности, создавать микрочипы с доселе невиданными технологическими возможностями.
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Александр Бойцов