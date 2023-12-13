Российские учёные разработали сверхчувствительный «компьютерный нос»

Фото: istockphoto/gorodenkoff
Учёные Южного федерального университета создали биогибридный «компьютерный нос». Новая разработка по чувствительности превосходит аналоги в миллионы раз.
По словам разработчиков, их изобретение предназначено для применения в системах безопасности. Она отличается низкой себестоимостью, высокой производительностью и скоростью работы. По словам учёных, разработку нельзя обмануть, как обычное тренированное животное, замаскировав запрещенное вещество с помощью резких запахов. В настоящее время лабораторные опыты закончены и проводятся полевые испытания новой системы.
Читайте также:
В Москве начали выпускать отечественные материнские платы
Участники первой всероссийской акции «Новогодняя экоигрушка» создали более 5 тыс работ
В России создан крупногабаритный 3D-принтер полностью из отечественных деталей
Александр Бойцов