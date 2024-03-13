Озвучена неожиданная причина запретов онлайн-продаж алкоголя в России

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Эксперт топ-10 России по вину, основатель онлайн-школы сомелье в России Елена Горбачева заявила, что одной из причин запретов онлайн-продажи алкоголем помимо прочего является то, что самим торговым сетям такая форма невыгодна.
«Думаю, основная проблема в том, что мастодонтам алкогольного рынка просто невыгодно сейчас что-то фундаментально менять. Плюс онлайн-продажа алкоголя представляет большую угрозу для офлайн-розницы, так как способна лишить её последнего источника живого трафика — людей, вынужденных приходить за алкоголем в магазин, а попутно покупать всё остальное», — пояснила в беседе с Газета.ру Горбачева.
Также основными причинами таких запретов называются трудности с проверкой возраста покупателя, во-вторых, риск появления большого количества фальсификата.
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