В семейной усадьбе в британском Бакингемшире проходят похороны Оззи Осборна
Начались похороны британского рок-музыканта Оззи Осборна на территории семейной усадьбы около городка Джеррардс-Кросс в британском графстве Бакингемшир. Об этом сообщает Daily Mail.
Похороны солиста группы Black Sabbath проходят в кругу семьи и близких друзей. Отмечается, что это закрытое мероприятие. На территории особняка установили огромный венок со словами «Оззи-чертов-Осборн».
Возле усадьбы имеется пруд. Рядом с ним установили шатры и музыкальную сцену. В саду разместили оборудование для кейтеринга. Безопасность организуют сотрудники частного охранного предприятия. Территория усадьбы патрулируется телохранителями с собаками.
Несмотря на все меры предосторожности, фанаты организовали стихийный мемориал из букетов возле усадьбы. К тому же у ее ворот образовалась очередь из желающих проститься с кумиром.
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