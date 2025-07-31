В семейной усадьбе в британском Бакингемшире проходят похороны Оззи Осборна

31 июля 2025, 17:18

Оззи Осборн (Фото: Instagram*/ozzyosbourne)

Начались похороны британского рок-музыканта Оззи Осборна на территории семейной усадьбы около городка Джеррардс-Кросс в британском графстве Бакингемшир. Об этом сообщает Daily Mail.