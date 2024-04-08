Климатолог Киселев допустил повторные наводнения

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Климатолог Андрей Киселев допустил, что наводнения, подобные Орскому, возможны ещё.
Он добавил, что природные катаклизмы как в мире, так и в России в последние годы стали случатся всё чаще.
А начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского Государственного аграрного университета Сергей Беднарук заявил, что скорость устранения последствий прорыва дамбы в Оренбургской области зависит от множества факторов.
Он привёл пример сильного наводнения на Кубани в 2002 году, где последствия бедствия были устранены за два месяца.
Ранее житель Орска Оренбургской области сообщил, что двое суток ищет свою бабушку. Дом женщины затопило после прорыва дамбы.
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«Увеличение их происходит за счёт таких факторов, как ветровые нагрузки — штормы, ураганы, торнадо и так далее и увеличение числа ливней или засух. Вероятно, это будет случаться чаще, до какой степени, не знаю», — прокомментировал в беседе Общественной Службой Новостей Киселев.
А начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского Государственного аграрного университета Сергей Беднарук заявил, что скорость устранения последствий прорыва дамбы в Оренбургской области зависит от множества факторов.
Он привёл пример сильного наводнения на Кубани в 2002 году, где последствия бедствия были устранены за два месяца.
«В этой ситуации нужно смотреть, как быстро сойдет половодье, будут ли продолжительные дожди в регионе или нет. Также во внимание стоит взять и затопленные территории за дамбой, там процесс отведения воды может быть проблемным», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Беднарук.
Ранее житель Орска Оренбургской области сообщил, что двое суток ищет свою бабушку. Дом женщины затопило после прорыва дамбы.
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Мелисса Тимофеева