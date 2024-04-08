В Орске внук двое суток ищет бабушку, дом которой полностью затоплен

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Житель Орска Оренбургской области сообщил, что двое суток ищет свою бабушку. Дом женщины затопило после прорыва дамбы.
Отмечается, что женщины нет ни среди пациентов больниц, ни среди постояльцев пунктов временного содержания.
Ранее сообщалось, что насыпная дамба в Орске Оренбургской области полностью разрушена. Однако в пресс-службе правительства Оренбургской области позже опровергли такую информацию, отметив, что прорыв произошёл на площади, не превышающей 10 метров. Общая длина дамбы четыре километра.
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«Отец был на месте её дома — он затоплен полностью, по самый забор. Телефон недоступен, бабушки нет ни в пунктах временного содержания, ни в больницах. Мы всё обзвонили», — поделился в беседе с RT собеседник.
Ранее сообщалось, что насыпная дамба в Орске Оренбургской области полностью разрушена. Однако в пресс-службе правительства Оренбургской области позже опровергли такую информацию, отметив, что прорыв произошёл на площади, не превышающей 10 метров. Общая длина дамбы четыре километра.
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Мелисса Тимофеева