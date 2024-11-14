Озвучена самая частая причина пропажи детей в России

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Опрос компании «Где мои дети» показал, что наиболее частой причиной пропажи детей становится самовольный уход последних из дома.
«Зачастую основной причиной пропажи ребенка становится самовольный уход из дома — так ответил 51% участвовавших в поисковых операциях. 34% рассказали, что ребёнок задержался с друзьями, но не предупредил об этом родителей и перестал выходить на связь. Иногда спасти пропавшего ребёнка может даже обычный прохожий: главное быть внимательным и чутко относиться к тому, что происходит вокруг», — прокомментировала в беседе с Газета.ру специалист по социально значимым проектам «Где мои дети» Светлана Михайлова.
До этого сообщалось о Всероссийском проекте «Мечты сбываются», который реализуется с 2003 года с момента основания благотворительного фонда «Бумажная птица». Отмечается, что его информационным партнёром стал «Петербургский дневник».
«Все мы, когда были детьми, мечтали. А исполненная мечта для детей, которые борются с тяжёлыми заболеваниями, особенно важна. Иногда за процедурами и больничными койками очень сложно вспомнить о своей мечте. Проект существует для того, чтобы помочь детям исполнить их желания и придать им энергии и сил, чтобы бороться дальше», – прокомментировала директор по развитию социальных проектов фонда Евгения Боровкова.
Ранее сообщалось, что в Клину Московской области дети, оставшиеся без попечения родителей, получат за 2024 год 18 квартир.
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Мелисса Тимофеева