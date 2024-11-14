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Льготы многодетным семьям в 2024 — 2025 году: кому и в каком размере положены

Фото: istockphoto / Liubov Kaplitskaya

Фото: istockphoto / Liubov Kaplitskaya

Льготы для многодетных семей имеют большое значение для улучшения качества жизни. Они направлены на предоставление возможностей для образования, здравоохранения и других сфер жизни. «Радио 1» расскажет про основные виды льгот и способы их получения.

Какая семья считается многодетной


В январе 2024 года был принят закон, который установил единый стандарт определения многодетных семей для всех регионов. Согласно ему, в многодетной семье три и более ребёнка — родные или усыновлённые.



Многодетные семьи получают бессрочный статус, который сохраняется даже после достижения детьми совершеннолетия. Однако большинство мер поддержки доступны только до тех пор, пока старший ребёнок не достигнет совершеннолетия. Однако если ребёнок обучается очно, его семья может рассчитывать на социальную поддержку до достижения им 23 лет.

В случае развода родителей, статус многодетного и льготы получает тот, под чьим попечительством остаются дети.

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Какие льготы положены многодетным семьям


Федеральные льготы


Меры поддержки многодетных семей включают:

  • Ежегодный отпуск в удобное время (до 14-летия младшего ребёнка). Кроме того, родитель не может требовать от многодетного сотрудника к ночному и сверхурочному труду без их согласия в письменном виде.
  • Вычет по земельному налогу (кадастровая стоимость 600 квадратных метров).
  • Дополнительный вычет по налогу на имущество (кадастровая стоимость 5 квадратных метров квартиры и 7 квадратных метров дома на каждого ребёнка до 18 лет).
  • Субсидию на погашение ипотеки до 450 тысяч рублей (если ребёнок появился на свет в период с 1 января 2019 года до 31 декабря 2030 года).
  • Досрочная пенсия. Женщины, воспитавшие трёх детей, могут выйти на пенсию досрочно в 57 лет. Если детей четверо, возраст снижается до 56 лет, а при пяти и более детях — до 50 лет. Однако все дети должны достичь восьмилетнего возраста на момент оформления пенсии. Кроме того, матери необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 22 индивидуальных пенсионных коэффициента к этому возрасту.

Транспортные льготы


В некоторых регионах России у многодетных семей есть возможность получить скиду от 50% до 100% при оплате проезда на общественном транспорте.

Кроме того, часто одна машина одного из родителей освобождается от налога, но с учётом мощности двигателя.


Налоговые льготы


Налоговые льготы для многодетных семей включают стандартный налоговый вычет. При официальном трудоустройстве граждане платят НДФЛ по ставке 13%. Многодетные родители имеют право не уплачивать этот налог частично или полностью.

Размер уплачиваемого НДФЛ уменьшается в зависимости от количества детей:

  • за первого и второго ребёнка НДФЛ сокращается на 1 400 рублей;
  • за третьего и далее — на 3 000 рублей;
Для семей с детьми-инвалидами предусмотрены дополнительные налоговые льготы.

Вычеты суммируются с базовыми вычетами на детей и зависят от степени родства:

  • родители и супруги родителей получают 12 000 рублей;
  • опекуны, попечители и приёмные родители, а также их супруги имеют право на 6 000 рублей.

Коммунальные льготы


Льготы на коммунальные услуги для многодетных семей предусматривают скидку 30 % на оплату ЖКХ. Если в семье растут десять и более несовершеннолетних детей, скидка может быть увеличена до 50 %.

Местные органы власти также могут предоставлять дополнительные льготы, такие как компенсация затрат на отопление или полное возмещение стоимости услуг по обращению с твёрдыми бытовыми отходами.


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Земельные льготы


Теперь кадастровая стоимость земельных участков будет уменьшена на 600 квадратных метров для многодетных семей. Это значит, что если у семьи участок размером 8 соток, налог будет начисляться только на 2 сотки. Те, у кого участки меньше 6 соток, будут полностью освобождены от налога на землю.

Как оформить льготы многодетным семьям


Чтобы воспользоваться льготами и подтвердить своё право на них, необходимо получить удостоверение многодетной семьи. Один из родителей должен подать заявление в МФЦ или отдел социальной защиты или заполнить форму на портале «Госуслуги».

Для подачи заявления необходимо предоставить следующие документы:

  • удостоверения личности родителей;
  • свидетельство о регистрации или расторжении брака;
  • свидетельство о смерти или решение суда о признании одного из родителей умершим;
  • свидетельства о рождении детей;
  • паспорта детей старше 14 лет (в этом случае также требуется свидетельство о рождении);
  • свидетельства о смене фамилии или имени (если кто-то из родителей менял личные данные);
  • свидетельство об усыновлении детей, установлении отцовства или акт об установлении опеки или попечительства;
  • справку об обучении детей в образовательных учреждениях по очной форме для возрастной категории от 18 до 23 лет;
  • согласие на обработку персональных данных.
  • СНИЛС (не всегда)
  • свидетельство о регистрации по месту пребывания или справка о регистрации по месту жительства;
  • Для иностранных граждан и лиц без гражданства — вид на жительство.

Какие еще выплаты положены многодетным семьям


В дополнение к этому многодетные семьи имеют право на такие льготы:

  • бесплатное питание для учеников или возмещение его стоимости;
  • бесплатные лекарства, выписанные врачами, для детей до шести лет;
  • приоритетное зачисление в детские сады;
  • компенсация затрат на покупку школьной формы;
  • скидки на посещение музеев, парков, выставок и других культурных учреждений;
  • бесплатная парковка.
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Долголеты Реутова связали тёплые носки для бойцов СВО
14 ноября 2024, 12:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Свыше тысячи шерстяных носков связали члены реутовского отделения клуба «Активное долголетие» для российских бойцов с начала специальной военной операции, очередную партию гуманитарной помощи, включающую и несколько десятков пар вязаных носков, доставят добровольцам из Реутова в зону СВО в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«За вязанием группа из десяти человек встречается по вторникам в два часа дня. На одну пару носков при интенсивной работе уходит до двух дней. Теплые подарки реутовские долголеты отправляют со всей душой и теплыми пожеланиями», — говорится в сообщении.
В администрации городского округа отметили, в участие акциях по поддержке участников СВО и их семей принимают депутаты округа, представители местной исполнительной власти, бизнес-сообщества, общественники и простые жители.

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#сво
#активное долголетие
#гуманитарная помощь
#реутов
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В Совете депутатов Реутова обсудили подготовку к рассмотрению бюджета города
14 ноября 2024, 12:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Подготовку к рассмотрению и принятию бюджета городского округа Реутов обсудил в ходе рабочего совещания председатель муниципального Совета депутатов Николай Ковалёв с руководителями депутатских комитетов и заместителями главы города, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Перед тем, как утвердить предложенный бюджет, мы должны детально познакомиться с ним, учесть мнение жителей, внести свои предложения и убедиться в том, что они зафиксированы», — сказал Николай Ковалёв.
Рассмотрение и принятие бюджета является длительным процессом. В качестве первого шага депутаты предложили провести расширенное заседание комитетов окружного Совета, затем проект бюджета должен быть опубликован и назначены публичные слушания. Завершить работу над документом планируется к середине декабря.

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#реутов
#совет депутатов
#бюджет
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Участие в подмосковном «Правовом марафоне для пенсионеров» приняли 700 человек
14 ноября 2024, 12:20

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Почти 700 человек стали участниками областной социально-правовой акции «Правовой марафон для пенсионеров» в этом году, мероприятия в рамках акции проводили помощники уполномоченного по правам человека в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.
«Основной целью «Правового марафона для пенсионеров» является повышение уровня правовой культуры и социальной адаптации граждан старшего поколения. Для нас важно, чтобы пожилые люди активно участвовали в социальной жизни, знали о нововведениях в законодательстве в области пенсионного и социального обеспечения, здравоохранения, ЖКХ», — сказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.
Различные круглые столы, лекции и встречи, посвящённые правам пенсионеров, проходили в десяти подмосковных округах — в Домодедове, Наро-Фоминске, Богородском округе, Красногорске, Егорьевске, Краснознаменске, Серпухове, Власихе, Люберцах и Воскресенске.

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#московская область
#подмосковье
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Экс-адвокат Пашаев сравнил условия в камере СИЗО с отличной гостиницей
14 ноября 2024, 12:13

Эльман Пашаев (Фото: riamediabank.ru/Михаил Воскресенский)

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву, арестованному по обвинению в мошенничестве, не разрешено общаться ни с кем, кроме адвоката. Тем не менее, он считает условия пребывания в СИЗО очень комфортными.
Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. По требованию следствия скандальный адвокат не может просить в изоляторе свиданий и писать письма родственникам, чтобы он никого больше не смог «развести» на деньги. Его двоих сокамерников, «значимых людей в погонах», предупредили, чтобы они были с Пашаевым осторожнее. Экс-эдвокат может видеться толко со своим защитником по уголовному делу.

Бывший адвокат содержится в отдельном корпусе СИЗО «Матросская тишина», который прозвали «Кремлевским централом». Туда обычно помещают высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. Пашаев очень доволен условиями содержания и сравнивает их с лучшими гостиницами. По его словам, душ в камере лучше, чем у него дома. Везде очень чисто, бельё меняют каждую неделю. Есть спортзал, библиотека и даже салон красоты. Еду есть возможность заказывать из ресторана. Экс-адвокат также отметил вежливость и культурное обхождение администрации СИЗО.

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#адвокат
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#сизо
#салон красоты
#дома
#библиотека
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На восьми региональных дорогах Подмосковья отремонтировали остановки
14 ноября 2024, 12:07

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Автобусные остановки, расположенные на восьми региональных дорогах в семи городских округах Московской области, отремонтировали специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Остановки отремонтировали на Октябрьском проспекте в Люберцах, на проспекте Победы в Ступине, на Пролетарском проспекте в Щёлкове, на Первомайской улице в Лосино-Петровском и на Пироговском шоссе в деревне Высоково городского округа Мытищи», — говорится в сообщении.
Кроме того, были отремонтированы остановки общественного транспорта на дороге в деревне Новленское и на 48-м километре Каширского шоссе в городском округе Домодедово.

В министерстве добавили, что проведение ремонта контролируется с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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Врач предупредил об опасных свойствах имбиря
Врач Харлов: имбирь может способствовать обострению панкреатита
14 ноября 2024, 11:51

Фото: iStock/pilipphoto

Во время холодов россиян часто одолевают болезни, верный способ спастись от которых — заварить чай с имбирем и лимоном.
Гастроэнтеролог, терапевт, медицинский блогер Доктор Ник (настоящее имя — Никита Харлов) в беседе с «Радио 1» заявил, что имбирь имеет не только целебные свойства, как считают многие, но и опасные.
«Многие, чтобы вылечиться на следующий день натирают две чайные ложки имбиря и съедают. А это следует разбавлять, потому что если передозировать, то эффекты будут неприятные: может обостриться панкреатит, появиться жидкий стул, боль в животе, в целом неприятные ощущения. Более того, имбирь имеет способность к разжижению крови», — предостерег эксперт.

По его словам, по вкусу можно понять, насколько сильная концентрация имбиря, потому что это будет очень остро и тяжело для употребления.
«Лечебного эффекта я бы добивался через более низкие дозы. Когда они ощущаются, во рту будто теплее становится, но еще не жжет. А когда уже начинает отчетливо сильно жечь, так, что человек начинает чаще дышать и пытается этот вкус чем-то забить другим — это уже вредно. Это стимуляция за счет избыточного раздражения», — сказал врач.

Он отметил, что имбирь не рекомендуется употреблять женщинам во втором триместре беременности и позже, а также тем, кто склонен к невынашиванию и к выкидышам.

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Сжегшего Коран Никиту Журавеля снова судят: за что его избил Адам Кадыров, новые обвинения
14 ноября 2024, 11:44

Никита Журавель (Фото: РИА Новости/Кирилл Брага)

Житель Волгограда Никита Журавель стал предметом обсуждений в 2023 году. Тогда 20-летний студент был задержан за осквернение Корана. Позже появилась информация о том, что Журавель стал жертвой нападения в СИЗО. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Кто такой Никита Журавель


Никита Журавель родился в 2004 году в Севастополе и учился в Нахимовском кадетском училище. После окончания школы он поступил в севастопольский филиал Волгоградского педагогического института, а затем переехал в Волгоград для продолжения учебы по специальности «экономика». Перед арестом 19 мая 2023 года Журавель жил в арендованной квартире в Ворошиловском районе Волгограда.

Осквернение Корана и связь с СБУ


В мае 2023 года Никита Журавель сжег священную книгу мусульман и снял это на видео на фоне мечети в Волгограде. Когда молодого человека задержали правоохранители, он рассказал, что он пошел на такой поступок ради 10 тысяч рублей. По его словам, акцию он устроил по заказу спецслужб Украины.
«Я купил Коран по заданию СБУ и сжег его 4 мая 2023 года рядом с мечетью», — настаивал задержанный.
Никита Журавель в зале суда (Фото: РИА Новости/Кирилл Брага)


Избиение Журавеля сыном Кадырова


23 мая в Чечне прошел массовый митинг, организованный властями, на котором участники с плакатами требовали строгого наказания для арестованного Журавеля. В тот же день глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился перевести Журавеля из волгоградского СИЗО в Грозный и передать расследование в Следственное управление Чечни.

В августе 2023 года, находясь в Грозном, Журавель обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с заявлением о том, что его избил Адам Кадыров. Однако Москалькова не инициировала проверку и перенаправила обращение в чеченские органы. ФСИН по Чечне сначала сообщила о проведении проверки инцидента, но позже отказалась от дальнейших комментариев после того, как Кадыров публично подтвердил участие своего сына в избиении. В конце сентября глава Чечни выразил гордость за действия своего наследника.
«Хорошо, если он убил бы его»: Кадыров об избиении сыном Журавеля
«Хорошо, если он убил бы его»: Кадыров об избиении сыном Журавеля


Почему Никиту Журавеля судят повторно


Никита Журавель вновь стал объектом судебного разбирательства, поскольку ему предъявлено обвинение в государственной измене. Генеральная прокуратура России 3 октября сообщила об утверждении обвинительного заключения против него. Согласно данным следствия, Журавель якобы сотрудничал с Службой безопасности Украины (СБУ).

По информации следствия, Журавель сам предложил свои услуги представителю СБУ через мессенджер. В марте 2023 года он отправил видеоматериалы, на которых были запечатлены железнодорожные составы, перевозящие технику Вооруженных сил России, а также информация о военных самолетах и перемещении транспортных средств одной из воинских частей. Дело Никиты Журавеля было передано для дальнейшего рассмотрения в Волгоградский областной суд. Слушание по делу состоялось 14 ноября.

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В России стартовал конкурс на лучшую публикацию в СМИ на тему газоснабжения
14 ноября 2024, 11:30

Фото: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз»

Начался приём работ на всероссийский конкурс «ПРО газ» на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации в средствах массовой информации, сообщает пресс-служба организатора конкурса — компании «Газпром межрегионгаз».
«Конкурс проводится в шести номинациях: «Лучший сюжет на телевидении и видеохостингах», «Лучшая публикация в печатном издании», «Лучшая публикация в информационном агентстве», «Лучшая публикация в интернет-издании», «Лучшая публикация в социальных сетях и блогах», «Лучший материал на радио», — говорится в сообщении.
На конкурс принимаются работы, опубликованные в период с 1 января текущего года по 1 августа 2025 года. Адрес электронной почты для приёма заявок: konkursgaz@yandex.ru.

Награждение победителей и призёров конкурса планируется провести осенью 2025 года в рамках Петербургского международного газового форума.

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#газоснабжение
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Прокурор запросил пожизненный срок для главы РДК* Капустина
14 ноября 2024, 11:28

Фото: istockphoto/ AMilkin

Прокурор запросил пожизненный приговор для главаря «Русского добровольческого корпуса»* (РДК) Дениса Капустина** и актёра Кирилла Канахина** за вторжение в Брянскую область, информирует ТАСС.
«Прошу заочно признать Капустина и Канахина виновными и назначить им пожизненное лишение свободы», — изложил прокурор.

Иным фигурантам уголовного дела — Алексею Огурцову, Антону Зырянову и Александру Галанову — тоже запрошен приговор с пожизненным лишением свободы. Прокурор выступал за то, чтобы подсудимые первые десять лет отбывали наказание в тюрьме, а оставшиеся части в колонии особого режима. Он также настаивает на штрафе в размере четырёх миллионов рублей для каждого.

Фигуранты дела в составе украинской диверсионной группы вместе со взрывными устройствами незаконно пересекли границу России. Они проникли в два села под Брянском. Там они открывали огонь по автомобилям местных жителей. Пострадал один ребёнок, а два водителя погибли.

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* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.
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#наказание
#тюрьма
#брянская область
#рдк*
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