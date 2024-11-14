Льготы многодетным семьям в 2024 — 2025 году: кому и в каком размере положены

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Льготы для многодетных семей имеют большое значение для улучшения качества жизни. Они направлены на предоставление возможностей для образования, здравоохранения и других сфер жизни. «Радио 1» расскажет про основные виды льгот и способы их получения.
Какая семья считается многодетной
В январе 2024 года был принят закон, который установил единый стандарт определения многодетных семей для всех регионов. Согласно ему, в многодетной семье три и более ребёнка — родные или усыновлённые.
Многодетные семьи получают бессрочный статус, который сохраняется даже после достижения детьми совершеннолетия. Однако большинство мер поддержки доступны только до тех пор, пока старший ребёнок не достигнет совершеннолетия. Однако если ребёнок обучается очно, его семья может рассчитывать на социальную поддержку до достижения им 23 лет.
В случае развода родителей, статус многодетного и льготы получает тот, под чьим попечительством остаются дети.
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Какие льготы положены многодетным семьям
Федеральные льготы
Меры поддержки многодетных семей включают:
- Ежегодный отпуск в удобное время (до 14-летия младшего ребёнка). Кроме того, родитель не может требовать от многодетного сотрудника к ночному и сверхурочному труду без их согласия в письменном виде.
- Вычет по земельному налогу (кадастровая стоимость 600 квадратных метров).
- Дополнительный вычет по налогу на имущество (кадастровая стоимость 5 квадратных метров квартиры и 7 квадратных метров дома на каждого ребёнка до 18 лет).
- Субсидию на погашение ипотеки до 450 тысяч рублей (если ребёнок появился на свет в период с 1 января 2019 года до 31 декабря 2030 года).
- Досрочная пенсия. Женщины, воспитавшие трёх детей, могут выйти на пенсию досрочно в 57 лет. Если детей четверо, возраст снижается до 56 лет, а при пяти и более детях — до 50 лет. Однако все дети должны достичь восьмилетнего возраста на момент оформления пенсии. Кроме того, матери необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 22 индивидуальных пенсионных коэффициента к этому возрасту.
Транспортные льготы
В некоторых регионах России у многодетных семей есть возможность получить скиду от 50% до 100% при оплате проезда на общественном транспорте.
Кроме того, часто одна машина одного из родителей освобождается от налога, но с учётом мощности двигателя.
Налоговые льготы
Налоговые льготы для многодетных семей включают стандартный налоговый вычет. При официальном трудоустройстве граждане платят НДФЛ по ставке 13%. Многодетные родители имеют право не уплачивать этот налог частично или полностью.
Размер уплачиваемого НДФЛ уменьшается в зависимости от количества детей:
- за первого и второго ребёнка НДФЛ сокращается на 1 400 рублей;
- за третьего и далее — на 3 000 рублей;
Вычеты суммируются с базовыми вычетами на детей и зависят от степени родства:
- родители и супруги родителей получают 12 000 рублей;
- опекуны, попечители и приёмные родители, а также их супруги имеют право на 6 000 рублей.
Коммунальные льготы
Льготы на коммунальные услуги для многодетных семей предусматривают скидку 30 % на оплату ЖКХ. Если в семье растут десять и более несовершеннолетних детей, скидка может быть увеличена до 50 %.
Местные органы власти также могут предоставлять дополнительные льготы, такие как компенсация затрат на отопление или полное возмещение стоимости услуг по обращению с твёрдыми бытовыми отходами.
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Земельные льготы
Теперь кадастровая стоимость земельных участков будет уменьшена на 600 квадратных метров для многодетных семей. Это значит, что если у семьи участок размером 8 соток, налог будет начисляться только на 2 сотки. Те, у кого участки меньше 6 соток, будут полностью освобождены от налога на землю.
Как оформить льготы многодетным семьям
Чтобы воспользоваться льготами и подтвердить своё право на них, необходимо получить удостоверение многодетной семьи. Один из родителей должен подать заявление в МФЦ или отдел социальной защиты или заполнить форму на портале «Госуслуги».
Для подачи заявления необходимо предоставить следующие документы:
- удостоверения личности родителей;
- свидетельство о регистрации или расторжении брака;
- свидетельство о смерти или решение суда о признании одного из родителей умершим;
- свидетельства о рождении детей;
- паспорта детей старше 14 лет (в этом случае также требуется свидетельство о рождении);
- свидетельства о смене фамилии или имени (если кто-то из родителей менял личные данные);
- свидетельство об усыновлении детей, установлении отцовства или акт об установлении опеки или попечительства;
- справку об обучении детей в образовательных учреждениях по очной форме для возрастной категории от 18 до 23 лет;
- согласие на обработку персональных данных.
- СНИЛС (не всегда)
- свидетельство о регистрации по месту пребывания или справка о регистрации по месту жительства;
- Для иностранных граждан и лиц без гражданства — вид на жительство.
Какие еще выплаты положены многодетным семьям
В дополнение к этому многодетные семьи имеют право на такие льготы:
- бесплатное питание для учеников или возмещение его стоимости;
- бесплатные лекарства, выписанные врачами, для детей до шести лет;
- приоритетное зачисление в детские сады;
- компенсация затрат на покупку школьной формы;
- скидки на посещение музеев, парков, выставок и других культурных учреждений;
- бесплатная парковка.
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