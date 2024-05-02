Озвучена средняя цена кулича

Фото: iStock/Elena Nikishina
Специалисты платформы фискальных данных «Такском» выявили среднюю стоимость кулича в этом году, которая равна 243,5 рубля
Как передаёт RT, цена продукта выросла на 10%, а продажи — на 197% в сравнении сравнению с периодом с 22 марта по 4 апреля прошлого года.
А священник Николай Савченко поделился, как правильно провести последние три дня перед Пасхой.
Ранее глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявлял, что во время Пасхи следует сосредоточиться на сопереживании событий страстных дней, то есть страданий Иисуса Христа, и самого Воскресения Христова.
Читайте также:
«Опасная комбинация»: Стало известно, чем вредны пасхальные куличи
Священнослужитель объяснил, почему верующим нельзя посещать кладбища перед Пасхой
Россиянам рассказали, как правильно выбрать полезный кулич на Пасху
А священник Николай Савченко поделился, как правильно провести последние три дня перед Пасхой.
«Если какие-то дни в году более предрасположены к тому, чтобы православные христиане были более внимательны к себе, то это дни перед Пасхой. Такие праздники, как Пасха и Рождество, нужны для радости, а эти дни Страстной недели — четверг, пятница и суббота — время скорби и страданий. Надо ограничить себя во всяких ложных и пустых проявлениях, чувствах и делах», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» священник.
Ранее глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявлял, что во время Пасхи следует сосредоточиться на сопереживании событий страстных дней, то есть страданий Иисуса Христа, и самого Воскресения Христова.
Читайте также:
«Опасная комбинация»: Стало известно, чем вредны пасхальные куличи
Священнослужитель объяснил, почему верующим нельзя посещать кладбища перед Пасхой
Россиянам рассказали, как правильно выбрать полезный кулич на Пасху
Мелисса Тимофеева