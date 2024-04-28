Священнослужитель объяснил, почему верующим нельзя посещать кладбища перед Пасхой

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Нельзя посещать кладбища и поминать усопших в период с Вербного воскресенья до Радоницы (с 28 апреля по 13 мая) – эта традиция появилась во время гонений на Церковь при Никите Хрущёве. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
По его словам, эта традиция неправильная. Вместо этого во время Пасхи следует сосредоточиться на сопереживании событий страстных дней, то есть страданий Иисуса Христа, и самого Воскресения Христова.
Козлов подчеркнул, что традиция посещения кладбищ в период, когда никакого заупокойного поминовения не совершается, была введена в период правления Хрущёва. Это делалось, в первую очередь, для вытеснения религии в зону маргинальности. До 1950-х годов такой традиции не существовало.
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Анастасия Чинкова