Стреляет себе в ногу: Хинштейн о блокировке российских каналов на YouTube

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Видеохостинг YouTube, блокируя российские каналы, просто мотивирует развитие отечественных площадок, об этом написал депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале
Ранее в Роскомнадзоре напомнили, что с 2020 года видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов, при этом 83 из них были заблокированы только за 2024 год.
Хинштейн также отметил, что подобные действия площадки ничем, кроме как цензурой, назвать нельзя. Он призвал россиян пользоваться российскими хостингами для просмотра видеороликов.
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«Своими блокировками YouTube, сам того не понимая, стреляет себе в ногу. Он буквально вынуждает нас строить собственную инфраструктуру, при которой надобность в услугах зацензурированного видеохостинга просто отпадет. Наглядный пример - постсанкционный рост ИТ-индустрии», — подчеркнул депутат.
Хинштейн также отметил, что подобные действия площадки ничем, кроме как цензурой, назвать нельзя. Он призвал россиян пользоваться российскими хостингами для просмотра видеороликов.
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Евгения Парфентьева