Озвучены дата и место прощания с Александром Масляковым

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Телеведущего, заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник из окружения экс-ведущего КВН.
Напомним, что Маслякова не стало вчера, 8 сентября. Он скончался на 83-м году жизни от неоперабельной опухоли в легких. С онкологическим заболеванием он боролся на протяжении двух лет.
Прощание с телеведущим состоится 11 сентября в концертном зале «Планета КВН», после чего он будет похоронен на одном из главных кладбищ столицы.
Масляков является основателем главного развлекательного шоу в советское и постсоветское время. Он вёл КВН с 1964 года. Телеведущему были вручены премия Тэффи и множество других государственных наград.
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Прощание с телеведущим состоится 11 сентября в концертном зале «Планета КВН», после чего он будет похоронен на одном из главных кладбищ столицы.
Масляков является основателем главного развлекательного шоу в советское и постсоветское время. Он вёл КВН с 1964 года. Телеведущему были вручены премия Тэффи и множество других государственных наград.
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Анастасия Чинкова