Стало известно, что достанется наследникам после смерти «небедного» Маслякова

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Ушедший из жизни накануне телеведущий Александр Масляков оставил наследникам двухэтажный особняк стоимостью 338 миллионов рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
Также отмечается, что у Маслякова был небольшой автопарк дорогих автомобилей. За солидный достаток телеведущего регулярно корили в интернете, однако за него всегда вступался коллега Юлий Гусман, напоминавший о стабильном росте рейтингов программы КВН.
Он подчёркивал, что Масляков «небедный» человек, но такой финансовый успех заслужил. Гусман призывал не завидовать его дорогой недвижимости и автомобилям.
Кроме того, издание пишет, что Маслякову принадлежит компания «АМиК», которая по сей день занимается производством КВН. Предполагается, что она перейдёт сыну телеведущего.
По данным Forbes, за 11 лет доход компании составил не менее 3,5 миллионов долларов, Масляков при этом декларировал общий дохов в размере 500 миллионов рублей.
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Он подчёркивал, что Масляков «небедный» человек, но такой финансовый успех заслужил. Гусман призывал не завидовать его дорогой недвижимости и автомобилям.
Кроме того, издание пишет, что Маслякову принадлежит компания «АМиК», которая по сей день занимается производством КВН. Предполагается, что она перейдёт сыну телеведущего.
По данным Forbes, за 11 лет доход компании составил не менее 3,5 миллионов долларов, Масляков при этом декларировал общий дохов в размере 500 миллионов рублей.
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Анастасия Чинкова