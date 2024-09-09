Стали известны детали последних дней жизни Маслякова

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Ведущий Клуба Веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков провел последние дни в паллиативной палате, информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, Масляков боролся с опухолью два года, а восемь месяцев назад врачи сообщили, что лечение больше неэффективно. В период лечения телеведущий не общался с журналистами и уделял время своей семьей.
Телеведущий скончался 8 сентября в возрасте 83 лет. По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти стал рак легких.
Основатель КВН вел свою знаковую программу с 1964 года. Обладатель премии Тэффи и множества государственных наград Александр Васильевич стал символом развлекательного телевидения как в СССР, так и в России.
Александр Масляков появился на свет в 1941 году в Свердловске. Его отец был летчиком, штурманом и принимал участие в Великой Отечественной войне. Изначально семья жила в Ленинграде, но позже была эвакуирована на Урал.
После окончания войны семья переселилась в Баку, затем в Кутаиси, а позже вновь в Москву. Будучи студентом одного из курсов энергетического факультета Московского института инженеров транспорта Масляков начал свою карьеру на телевидении. В качестве инженера он проработал всего лишь год и шесть дней.
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Телеведущий скончался 8 сентября в возрасте 83 лет. По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти стал рак легких.
Основатель КВН вел свою знаковую программу с 1964 года. Обладатель премии Тэффи и множества государственных наград Александр Васильевич стал символом развлекательного телевидения как в СССР, так и в России.
Александр Масляков появился на свет в 1941 году в Свердловске. Его отец был летчиком, штурманом и принимал участие в Великой Отечественной войне. Изначально семья жила в Ленинграде, но позже была эвакуирована на Урал.
После окончания войны семья переселилась в Баку, затем в Кутаиси, а позже вновь в Москву. Будучи студентом одного из курсов энергетического факультета Московского института инженеров транспорта Масляков начал свою карьеру на телевидении. В качестве инженера он проработал всего лишь год и шесть дней.
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Александр Климов