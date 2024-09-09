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Стали известны детали последних дней жизни Маслякова

09 сентября 2024, 06:54
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Ведущий Клуба Веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков провел последние дни в паллиативной палате, информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, Масляков боролся с опухолью два года, а восемь месяцев назад врачи сообщили, что лечение больше неэффективно. В период лечения телеведущий не общался с журналистами и уделял время своей семьей.

Телеведущий скончался 8 сентября в возрасте 83 лет. По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти стал рак легких.



Основатель КВН вел свою знаковую программу с 1964 года. Обладатель премии Тэффи и множества государственных наград Александр Васильевич стал символом развлекательного телевидения как в СССР, так и в России.

Александр Масляков появился на свет в 1941 году в Свердловске. Его отец был летчиком, штурманом и принимал участие в Великой Отечественной войне. Изначально семья жила в Ленинграде, но позже была эвакуирована на Урал.

После окончания войны семья переселилась в Баку, затем в Кутаиси, а позже вновь в Москву. Будучи студентом одного из курсов энергетического факультета Московского института инженеров транспорта Масляков начал свою карьеру на телевидении. В качестве инженера он проработал всего лишь год и шесть дней.

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«Она ее бросила»: кто воспитывает дочь Юлии Савичевой и что случилось с первым ребенком певицы
08 сентября 2024, 20:15

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Певица Юлия Савичева стала популярной после участия в музыкальном конкурсе «Фабрика звезд-2». Её карьерой активно занимался продюсер и композитор Максим Фадеев. В начале 2000-х ее хиты «Если в сердце живет любовь» и «Корабли» быстро завоевали симпатию слушателей и стали символами того времени. Савичева и на сегодняшний день остается востребованной певицей с плотным гастрольным графиком, который мешает ей уделять время своей единственной дочери. О том, где и с кем живет наследница артистки и в чем ее обвиняют поклонники расскажет редакция «Радио 1».

Дочь Савичевой растет без матери


Когда карьера Юлии Савичевой набирала обороты, в ее личной жизни назревал кризис. Тогда отношения с участником группы «Бухта радости» Александром Аршиновым, начавшиеся в начале нулевых, трещали по швам. Однако известия о беременности Юлии в 2012 году немного нормализовали ситуацию. Певица была уверена, что сможет выступать до самых поздних сроков беременности, но судьба решила иначе.

Во время очередных гастролей у Савичевой случился выкидыш. Это произошло прямо перед концертом, ее срочно госпитализировали из-за открывшегося кровотечения.

«Это был ад. Ощущение, что меня всю изрезали», – рассказывала она.

После этого, понимая, как важен отдых, Юлия запросила паузу в работе. Во время поездки в Португалию Савичева узнала, что вновь беременна. Певица решила остаться там и родила дочку Анну.

Выбор карьеры

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

После родов Юлия решила оставить свою дочь в Португалии с родителями мужа. Свой выбор певица объяснила тем, что для ребенка лучше жить у моря, где мягкий климат и чистый воздух. Однако это решение вызвало волну критики и злопыхатели тут же поспешили назвать ее плохой матерью. Подписчики звезды утверждали, что разлука с матерью и недостаток личного общения негативно повлияют на маленькую Аню. Критики предупредили Савичеву о том, что она пока не осознаёт, к каким последствиям это может привести.

«Она бросила свою дочь, Аня вырастит и не простит», «Ребенку нужна мать, а Юлю волнует только карьера», – писали пользователи Сети.

В ответ на критику певица написала эмоциональный пост: «Вы считаете, что знаете, что лучше для моего ребенка? Если вы даёте советы, готовы ли вы нести ответственность за их последствия? Подумайте об этом!». Она также отметила, что в важные моменты жизни дочери всегда была рядом.

Однако и здесь подписчики Савичевой напомнили, что артистка не смогла присутствовать на первом дне рождения дочери. Пандемия коронавируса усложнила ситуацию, и почти полтора года Юлия не могла увидеть Аню, находившуюся в Европе с бабушкой и дедушкой.

В прошлом году Юлия сделала публикацию, в которой поздравила свою наследницу с шестилетием.

«Сегодня нашей милой девочке исполнилось шесть лет! После садика ее ждет удивительный подарок – попугай! Мы приобрели кореллу, такую с хохолком и оранжевыми щечками. Она очень любит животных и давно мечтала о друге», — писала она в социальных сетях.

Подписчики Савичевой не разделили радости, указывая на то, что Савичева вновь пропустила праздник своей дочери.

«Ребенок ждал маму, а получил попугая», — писали пользователи.


Отношения Савичевой с супругом


Певица прежде рассказывала журналистам, что однажды в пылу ссоры с супругом она решила собрать вещи и уйти. Какое-то время она жила отдельно и ждала, когда Аршинов сделает шаг к примирению.
«Я сильно сожалела об этом шаге и была очень рада, когда Аршинов смог преодолеть себя и приехал ко мне, сказав: «Ты ведь понимаешь, к чему это приведет... Мы больше не можем жить друг без друга, давай сохраним наши отношения и не допустим повторения таких ошибок», – поделилась артистка.
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«Страшные мучения»: в семье Любови Успенской произошла новая трагедия, что известно
08 сентября 2024, 18:12

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В семье российской певицы Любови Успенской произошло несчастье. Дочь певицы Татьяна Плаксина была госпитализирована с травмами головы. О том, что произошло с наследницей королевы русского шансона расскажет редакция «Радио 1».

Дочь Любови Успенской госпитализирована


Татьяна Плаксина должна была выступить на сцене в ближайшее время и готовилась к концерту, однако угодила в больницу. Девушка упала в душе и сильно повредила голову.

«Таня должна была выступать на концерте. Она так сильно переживала из-за того, что не сможет выйти на сцену», — рассказала Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

По ее словам, Татьяна поскользнулась и упала, что привело к травме головы. После госпитализации потребовались швы и проведение МРТ.

Травма Плаксиной в Коста-Рике


Важно отметить, что это не первая серьезная травма, которую получила Плаксина. Ранее девушка сильно пострадала в Коста-Рике, когда упала с велосипеда. Тогда у нее оказалась сломана челюсть и были выбиты почти все зубы. Успенская вложила значительные средства в услуги пластических хирургов. Ее дочь проходила операции в странах Европы и в России.

«Мы пережили немало…Бог действительно помог нам, и мы смогли выйти из этой сложной ситуации… Мама оказала мне огромную поддержку, когда у меня было тяжелое состояние после травмы лица… Я ходила с искривленным лицом и без зубов», — рассказывала дочь знаменитости.

Одна из хирургических операций оказалась неудачной, и у девушки началось заражение крови. В результате Любовь Успенская приняла решение перевезти Татьяну в Швейцарию. Тогда, по словам артистки, ее дочь испытывала страшные мучения.

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«Ситуация была критической, могла развиться гангрена. Три нижних зуба сместились на несколько миллиметров вниз. Их пришлось удалять, и потребовалось хирургическое вмешательство для устранения проблемы с десной, так как начался абсцесс», — поделилась королева шансона.
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Моргенштерна* не смогут выдать РФ при объявлении его в розыск — Жорин
08 сентября 2024, 16:26

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Рэпера Моргенштерна* не смогут выдать российской стороне, если его объявят в розыск, сообщил журналистам РИА Новости звездный адвокат Сергей Жорин. Защитник считает, что оснований объявить исполнителя-иноагента в розыск нет.
«По поводу возможного задержания на территории третьей страны и последующей экстрадиции - важно помнить, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми», — сказал собеседник агентства.
При этом, по мнению Жорина, нельзя не брать в расчет, что первое уголовное дело может повлечь за собой и другие обвинения.

Ранее правоохранительные органы отмечали, что на Алишера Моргенштерна открыто дело по неисполнению обязанностей иноагента. Затем в Следкоме подчеркивали, что сейчас рассматривается вопрос об объявлении певца в розыск. Как минимум ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, а максимальное наказание предусматривает реальный срок до двух лет лишения свободы.

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#россия
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#моргенштерн
#новости
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Украинская актриса рассказала об удивившем ее поведении Пугачевой в Киеве
08 сентября 2024, 05:51

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Украинская актриса Татьяна Шелига рассказала изданию «Обозреватель», что поведение российской певицы Аллы Пугачевой на съемках совместного российско-украинского мюзикла «За двумя зайцами», поставленного в Киеве, удивило всех участников съемочной группы.
Она сообщила, что Пугачева, исполнившая главную роль в фильме, отказалась от своей звездной причудливости и вела себя спокойно.

«Подсказывайте мне, потому что я певица – не актриса», – цитирует ее слова Шелига.

По словам актрисы, народная артистка Украины Нина Шаролапова делала замечания певице и она прислушивалась к ее словам.

«Конечно, ее опасались все, начиная с администраторов, заканчивая продюсерами», – добавила Шелига, отметив, что ей было комфортно работать с певицей.

Ранее певица Алла Пугачева отреагировала на слухи о своем возвращении в Россию. Она разместила в социальной сети видео, в котором продюсер Леонид Дзюник рассказывает о возвращении артистки на родину.

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#алла пугачёва
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Лариса Долина рассказала, что следствие по делу о мошенничестве в самом разгаре
07 сентября 2024, 19:04

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Певица Лариса Долина рассказала о ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с принадлежащей ей квартирой. По словам артистки, следствие сейчас в самом разгаре.
Встретившись с журналистами на избирательном участке, певица посетовала, что не может рассказывать о деталях в интересах следствия, передаёт корреспондент РИА Новости. Однако не преминула заметить, что настрой у неё боевой, тот шок, в который её повергла ситуация поначалу, очевидно, прошёл.

В августе стало известно, что Лариса Долина продала квартиру и перевела деньги аферистам. Как установили следователи, телефонные мошенники обрабатывали артистку с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили перевести средства на «безопасные» счета. По данным следствия, ущерб составил более 200 миллионов рублей. Певица рассказывала, что в августе ей стали поступать звонки с требованием освободить жилплощадь. В противном случае злоумышленники угрожали причинить вред её дочери и внучке. Тогда Долина попросила защиты у государства.

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#мошенники
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#новости
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Назван артист, от которого зависит успех Linkin Park
Музкритик Бабичев: Успех группы зависит от Шиноды
06 сентября 2024, 20:58

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что успех заново возраждающейся группы Linkin Park будет во много определяться талантом вокалиста и гитариста коллектива Майка Шиноды.
«Хочется посмотреть, на что способен Шинода — продюсер и автор песен, что он ещё может сделать. Не всё ещё написано и сказано. Сами ребята далеки от пенсионного возраста. Для коммерческого рока — самый расцвет. Думаю, по итогу они не ограничатся единичными выступлениями. Пока мировой тур — это громко сказано, хотя выступления и в Боготе, и в Азии», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Бабичев.

Ранее знаменитая шведская группа АВВА и звукозаписывающая компания Universal Music заявили протест по поводу использования песен музыкального коллектива в ходе предвыборных мероприятий кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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#музыка
#творчество
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На Украине собираются конфисковать имущество певицы Таисии Повалий
06 сентября 2024, 19:51

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Министерство юстиции Украины инициировало процедуру конфискации имущества певицы Таисии Повалий. Иск о применении соответствующих санкций к артистке ведомство уже направило в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).
Речь идёт о конфискации у певицы авторских прав на музыку и слова восьми песен, одного объекта недвижимости (дома и семи земельных участков) и двух транспортных средств (автомобилей), сообщает телеграм-канал «Политика Страны». О каких именно музыкальных композициях идёт речь, не уточняется.

В феврале 2024 года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что Повалий заочно предъявлен ряд обвинений. Они касаются статей, связанных с поддержкой России. В частности, певице ставилось в вину то, что она принимала участие в концерте в Луганске в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

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#певица
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«Обслуживала чинуш в бане»: Россияне закипели от признаний бывшего мужа Пугачевой
06 сентября 2024, 18:09

Фото: РИА Новости / Игорь Михалев

Музыкальный продюсер Евгений Болдин, бывший супруг Аллы Пугачевой, рассказал в интервью каналу «На Рублевке — на Новой Риге — life», что россияне зря ополчились на беглую артистку за ее слова о «рабах и холопах».
В материале «Радио 1» расскажем, что российские граждане думают по этому поводу.

«Она такая одна»

В интервью Болдин заявил, что до бегства из РФ Максим Галкин* говорил довольно много нехороших вещей, а после начала спецоперации принял решение сбежать, пока ему всё это не припомнили.

Якобы по этой причине Пугачева, как считает Болдин, оказалась заложницей ситуации. Он заверил, что после завершения СВО, россияне простят «примадонну», ведь «она такая одна».

Однако пользователи Рунета не согласились с мнением экс-супруга примадонны. Они отказались считать чушью слова бывшей Примадонны о «рабах и холопах».

«Обслуживала чинуш»

«Кому она нужна!!! Алка обслуживала чинуш и цэковских сынков и внучат на дачах и в банях!!! Так и поднялась... Вечно пьяная, наглая, с сигаретой. А теперь ещё и предатель Родины», — пишет Оля.
Как считает последовательница под ником Lyudmila Beziaeva, Болдин высказался после того, как Алла позвонила ему и поплакалась, что хочет вернуться в Россию.

«Вот только перед нами не надо лицемерить, она не изменится. Пусть на Кипре и в Израиле живёт, там места много», — пишет она.
Наталья Трофимова добавила, что «баба Алла» натворила много чего, но этот плевок в людей ей не простят.

«Слишком долго пакостила и вела себя высокомерно. Да про «Норд-Ост» её поганых слов никто не забыл», — пишет Наталья.
Как считает Mary, Пугачёва — «мерзкая тетка» и поступки ее такие же, как и ее окружение.

«Фарш невозможно прокрутить назад. Пугалкина — фарш, причем давно протухший. Жрите его сами», — отметила Sunday 779.
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Мужчина для извращений, скандал с Бузовой и двое детей: как сейчас живет Ирина Пинчук из «Дома-2»
Как считает Ирина Железняк, спецоперация раскрыла многих людей с нескольких сторон.

«Вот Харатьян, Лепс, Басков — кто б мог подумать? — оказались действительно патриотами. Причём ведь не шарахались из стороны в сторону. А сразу высказали свою позицию», — высказалась пользоварельница.
Katya написала, что примадонну ей не жалко, также как ей не жалко российских истерзанных бойцов.

«Ей нисколько не жалко убитых детей, стариков, женщин, мужчин, совсем молодых, которым бы жить да жить. Пошла она в ад со своим иноагентом! Простят-не простят, сколько можно ей хрипеть», - заявила женщина.
Ранее Алла Борисовна снова привлекла к себе внимание общественности, после того, как 1 сентября устроила вечеринку с алкоголем в одном из ресторанов Юрчмалы, вместо школьной линейки у детей. Внимательные зрители заметили, что наследники звездной пары Лиза и Гарри провели 1 сентября не в своей израильской школе, а дома, на вечеринке вместе с родителями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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Продюсер фильма со Шварценеггером Петрухин стал фигурантом дела о взятке
06 сентября 2024, 08:49

Фото: istockphoto/LeMusique

Режиссёр и кинопродюсер Алексей Петрухин обвиняется в посредничестве при получении взятки. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
Петрухин возглавляет кинокомпанию «Русская фильм группа», сообщает телеграм-канал Mash. Эта фирма получила от государства почти 300 миллионов рублей на съёмки фильма «Тайна печати дракона» с Рютгером Хауэром, Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером в главных ролях.

В 2020 году, после провала картины в прокате, «Фонд кино» потребовал от «Русской фильм группы» вернуть 180 миллионов рублей. Позже сумма иска к авторам фильма, ставшего одним из самых провальных в России, несмотря на присутствие на экране голливудских звёзд, был увеличен до 313 миллионов рублей.

В 2014 году Петрухин продюсировал фильм «Вий», который в том году стал лидером кинопроката по кассовым сборам.

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