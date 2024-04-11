Три российских села из-за паводка оказались отрезаны от центра

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Деревни Батурино, Вершинино и Яр под Томском оказались отрезаны от областного центра из-за паводка. Об этом сообщили в администрации сельского поселения Заречное Томского области, сообщает ТАСС.
По данным властей, река Томь вышла из берегов.
Кроме того, еще в двух населенных пунктах возможно подтопление территории.
Жителям рекомендовано эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды.
Ранее, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от Урала. Через день дамбу прорвало в еще одном месте, а утром 7 апреля вода достигла Оренбурга, что привело к эвакуации населения.
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Пик паводка в Орске прошёл, сообщил мэр Козупица
«Также между Казанкойи Батурино пошел перелив воды через региональную трассу», – говорится в сообщении.
Кроме того, еще в двух населенных пунктах возможно подтопление территории.
Жителям рекомендовано эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды.
«Срочно поднимаем мебель, выключаем свет, газ, воду, перегоняем животных, берем документы и выезжаем в безопасные места», — призвали власти.
Ранее, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от Урала. Через день дамбу прорвало в еще одном месте, а утром 7 апреля вода достигла Оренбурга, что привело к эвакуации населения.
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Пик паводка в Орске прошёл, сообщил мэр Козупица
Александр Климов