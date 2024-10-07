«Любовный треугольник»: Психоаналитик рассказала, почему Муцениеце преследует Прилучного

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
С момента развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошло почти четыре года, в жизни каждого из супругов произошли серьезные изменения, но они до сих пор не могут друг друга простить и жить мира. Сейчас у них проходят суды по определению места жительства для детей.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что между Павлом и Агатой нас самом деле отношения не завершены.
Она добавила, что Агата нарочно возвращается туда, где сожжены все мосты, чтобы возвращаться к страданиям.
По ее словам, эта история про созависимость и про незаконченные чувства.
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«Я приношу извинения Зепюр, но я максимально объективна. В этой истории получается классический любовный треугольник: Зепюр, Павел и Агата. Персонажи меняются ролями, но всем это нравится», — сообщила эксперт.
Она добавила, что Агата нарочно возвращается туда, где сожжены все мосты, чтобы возвращаться к страданиям.
«У нее уязвлено женское самолюбие, и вместо того, чтобы потратить силы, молодость, красоту, актерский талант и женскую привлекательность н новый жизненный сценарий – такой, где тебя не пинали и не обжигали, начать светлую страницу с белого листа, потому что это дает женщине прилив энергии и вдохновения, она идет туда, где сожжены все мосты. Она продолжает разрушать свое женское начало и эго, потому что от этого когда-то любимого мужчины она получает оскорбления, отвержения и тиранию. Она продолжает оставаться в этом любовном треугольнике, чтобы возвращаться к этим страданиям», — объяснила специалист.
По ее словам, эта история про созависимость и про незаконченные чувства.
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Анастасия Бондарева