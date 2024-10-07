«Кто и кому изменял»: как развод SHAMANа связан с Мизулиной и с кем заметили в вип-ложе его жену

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Обсуждения вокруг развода Ярослава Дронова и Екатерины Мартыновой не утихают уже неделю. По слухам, Ярослав оставил супругу ради главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной. Однако накануне в Сети появились фотографии Мартыновой в компании с певцом Егором Кридом. Что на самом деле произошло в отношениях знаменитой пары расскажет «Радио 1».
Взаимоотношения Мизулиной и SHAMANа
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Спекуляции о близости между певцом и главой Лиги безопасного Интернета появились ещё в прошлом году, когда Екатерина опубликовала в социальных сетях их совместное фото. С тех пор их неоднократно замечали на различных мероприятиях. Кроме того, в День народного единства они даже вместе исполнили гимн России.
Поклонники патриотичного артиста также обратили внимание на то, что в день объявления о расставании Шамана Мизулина выложила в свой телеграм-канал видео с огромным букетом, где говорит о прекрасном дне. В комментариях к постам артиста подписчики делятся наблюдениями о том, что прежде Ярослав неоднократно заявлял о симпатии к более старшим по возрасту женщинам.
«Точно он с Мизулиной. И этот букет у нее в соцсетях. Совпадение? Не думаю», — предполагают поклонники артиста.
Екатерина Мизулина: что известно
Екатерина Мизулина начала свою карьеру в качестве переводчика, впервые проявив себя на Пекинской Олимпиаде 2008 года. В 2010 году она окончила Московский государственный университет имени Ломоносова и свободно говорит на английском, китайском, немецком и индонезийском языках.
В 2015 году она переключилась на благотворительные проекты, помогая детям и многодетным семьям через Фонд Василия Великого. Спустя два года её назначили руководителем Лиги безопасного Интернета. Осенью 2018 года она возглавила Национальный мониторинговый центр помощи детям, а через год участвовала в создании учебного пособия «Безопасный Интернет». Несмотря на отсутствие собственных детей и мужа, её деятельность явно сосредоточена на детских вопросах.
В начале сентября этого года Екатерина отпраздновала своё 40-летие.
Причины развода SHAMANа
Неделю назад артист шокировал своих поклонников новостью о расставании с супругой Екатериной Мартыновой. Фанаты активно обсуждают, что могло стать причиной распада, казалось бы, крепкого брака. SHAMAN и Елена Мартынова были в браке семь лет. Из-за 14-летней разницы в возрасте в Сети возникали слухи, что артист начал отношения с успешным медиа-менеджером для продвижения своей карьеры.
Однако сам SHAMAN отмечал, что ценит жену за её поддержку и помощь, особенно в психологическом плане.
В своём Telegram-канале SHAMAN объяснил, что их отношения разрушились из-за высокой загруженности обоих. Карьера не оставила им времени на полноценную личную жизнь. Вскоре после этого появилось видео с фестиваля «Новая волна», на котором певец нежно обнимал свою коллегу по опере Игоря Матвиенко «Князь Владимир» Асият Сайгидову. Это вызвало слухи о том, что проблемы в отношениях артиста и pr-менеджера могут быть связаны не только с работой.
Елена, по всей видимости, тоже решила не тяготиться прошлым.
Журналисты из «Peopletalk» заметили пока еще замужнюю женщину в компании Егора Крида. Они вместе посетили трибьют-концерт певицы Валерии. Мартынова и Крид все мероприятие пробыли в вип-ложе, а потом вдвоем покинули площадку.
«Там еще вопрос кто и кому изменял», «Променять Ярослава на Егора – это нелепость», – возмущаются поклонники SHAMANа.
Поцелуй с Мией Бойка
В начале лета в социальных сетях активно обсуждали неожиданный жест 32-летнего Ярослава Дронова на красной дорожке одной из музыкальных премий. SHAMAN, проходя мимо певицы Мии Бойка, внезапно остановился и поцеловал её в шею. Сначала девушка была в замешательстве, но вскоре рассмеялась и отшутилась. Тогда многие начали предполагать, что между артистами может быть нечто большее, чем просто дружба.
«Это была просто магия камер. Я подошёл к человеку, которого увидел, и чмокнул... Как обычный приветственный поцелуй. Это было неожиданно, и человек немного дернулся, поэтому поцелуй оказался ниже. Это было просто приветствие, такое настроение было. Я хотел поцеловать в щёку», – объяснил SHAMAN.
У Мии Бойко была своя версия событий.
«Я была растеряна. В тот момент мы впервые так близко общались. Он знал, что я неравнодушна. Я несколько раз говорила, что он потрясающе поёт, талантливый и очень харизматичный артист, и, видимо, это сыграло свою роль», – призналась она в одном из телешоу.
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Анастасия Хохлова