Озвучены последствия подорожания сидра в РФ

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Вице-президент по обороту алкогольной продукции в предприятиях сферы гостеприимства Алексей Небольсин заявил, что подорожание сидра в России связано с неурожаем яблок.
По его словам, ситуация усугубляется с повышение акцизов на продукцию, нехватке работников и т. д. Специалист отметил, что, если ситуация не изменится, многие производители могут покинуть рынок этой продукции.
А финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева раскрыла, как можно существенно экономить при походе за продуктами в магазин. Специалист рекомендовала не ходить в магазин голодным, составлять список и использовать многоразовую сумку для товаров, не покупая каждый раз новый пакет. Как передают «Известия» слова эксперта, также важно экономить не в ущерб качеству и обращать внимание на сроки годности товаров.
Ранее основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский заявлял, что недвижимость в Москве выгоднее всего покупать в конце года.
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«Всё это в совокупности наносит удар по производителям. Боюсь, что в следующем году многих из них уже не будет на рынке», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Небольсин.
А финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева раскрыла, как можно существенно экономить при походе за продуктами в магазин. Специалист рекомендовала не ходить в магазин голодным, составлять список и использовать многоразовую сумку для товаров, не покупая каждый раз новый пакет. Как передают «Известия» слова эксперта, также важно экономить не в ущерб качеству и обращать внимание на сроки годности товаров.
Ранее основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский заявлял, что недвижимость в Москве выгоднее всего покупать в конце года.
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Мелисса Тимофеева