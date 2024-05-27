Озвучены признаки энергетического вампира

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Доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина заявила, что определить энергетического вампира можно по его желанию навязать своё мнение, а также раскритиковать и обвинить собеседника.
Кроме того, после общения с такими людьми может появиться излишняя усталость.
Поэтому, считает эксперт, общение с такими людьми надо ограничить.
Ранее психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова заявляла, что замена бумажных книг электронными для детей не закончится ничем хорошим.
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«Это не обязательно люди, провоцирующие негатив, это могут быть на первый взгляд очень приятные, уступчивые люди, которые осыпают вас комплиментами, но, открываясь им, вы становитесь энергетическим донором», — добавила в беседе с NEWS.ru Полина.
Поэтому, считает эксперт, общение с такими людьми надо ограничить.
Ранее психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова заявляла, что замена бумажных книг электронными для детей не закончится ничем хорошим.
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Мелисса Тимофеева