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Озвучены признаки энергетического вампира

Психолог Полина назвала один из признаков желание навязать своё мнение
27 мая 2024, 20:14
Фото: iStock/SeventyFour

Фото: iStock/SeventyFour

Доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина заявила, что определить энергетического вампира можно по его желанию навязать своё мнение, а также раскритиковать и обвинить собеседника.
Кроме того, после общения с такими людьми может появиться излишняя усталость.

«Это не обязательно люди, провоцирующие негатив, это могут быть на первый взгляд очень приятные, уступчивые люди, которые осыпают вас комплиментами, но, открываясь им, вы становитесь энергетическим донором», — добавила в беседе с NEWS.ru Полина.



Поэтому, считает эксперт, общение с такими людьми надо ограничить.

Ранее психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова заявляла, что замена бумажных книг электронными для детей не закончится ничем хорошим.

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Главу городского округа Истра впечатлило благоустройство центра Дедовска
27 мая 2024, 20:02

Фото: Telegram-канал главы городского округа Истра Татьяны Витушевой

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева и министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин посетили центр Дедовска, где проводится работа по благоустройству.
«Данный проект благоустройства стал призёром VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На эти цели городской округ Истра в прошлом году получил федеральный грант», — напомнила Татьяна Витушева в своем Telegram-канале.
Она отметила, что масштаб проекта ее впечатлил: в центральной части города планируется обустройство пешеходных дорожек, тихих зон для отдыха, озеленение. По словам главы городского округа Истра, проект рассчитан исходя из запросов всех категорий дедовчан: освещение, детские и спортивные площадки, площадка для выгула собак. Особое внимание уделено водоёму в Георгиевском сквере у церкви: пруд будет очищен, по берегам и на территории парковой зоны произведена опиловка.

Татьяна Витушева добавила, что на сегодняшний день подрядчиком уже завершается работа по обустройству первого в городе Дедовске скейтпарка. Объект, площадью 600 м2, расположен в парке Гучково, а планируется его открыть уже в июне.

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Психолог Дугенцова заявила о вреде электронных книг для детей
27 мая 2024, 19:58

Фото: iStock/MNStudio

Психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова заявила, что замена бумажных книг электронными для детей не закончится ничем хорошим.
Она отметила и пользу бумажных книг для ребёнка, которая заключается в том, что с помощью печатных версий человек развивает сенсорные ощущения и даже эмпатию.

«Digital-книги подходят более взрослым людям. Но лучше не использовать их до 18 лет. У нас сегодня и так в жизни много гаджетов и если ещё и книги ими заменять, ничем хорошим это не закончится», – добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Ранее клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ Юлия Кочетова заявила, что снизить стресс перед экзаменами может помочь грамотное планирование дня и отказ от гаджетов перед сном.

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#психолог
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#человек
#психология
#дети
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Воробьёв рассказал о совместных проектах Московской области и Узбекистана
27 мая 2024, 19:48

Фото: Пресс-служба президента РФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о совместных проектах региона и Узбекистана, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
Воробьёв выступил на заседании Совета регионов России и Узбекистана при участии глав государств Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.

«В прошлом году в Самарканде «Щелково Агрохим» открыло большое подразделение по защите растений — важнейший завод, который сегодня полностью обеспечивает Узбекистан и исключает зависимость от других стран», — отметил губернатор.

Также в ближайшее время в Дубне запускается новый российский коллайдер «NICA». Это международный проект 18 стран на базе Объединенного института ядерных исследований.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

«Совместно с научными организациями Узбекистана ОИЯИ реализует стратегически важные проекты в сфере ядерной медицины. Кроме того, создан кластер облачных вычислений, интегрирующий вычислительные ресурсы Института ядерной физики Узбекистана в облачную систему ОИЯИ», — заявил Воробьёв.

Узбекистан и Московская область также развивают сотрудничество в сфере образования.

«С Белоруссией мы уже обмениваемся учениками, учителя могут проходить практику и перенимать лучшие навыки преподавания, работать в лучших лабораториях. Предлагаем также рассмотреть эту возможность на уровне Узбекистана и России», — ​рассказал ​губернатор региона.

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#узбекистан
#московская область
#андрей воробьёв
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Общественница Зарипова раскрыла наиболее эффективную форму контроля таксистов
Общественница Зарипова назвала медосмотр эффективной формой контроля
27 мая 2024, 19:47

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявила, что медицинский, а также технический контроли за водителями такси являются наиболее эффективными.
«Медосмотр должны проходить все водители на всех видах коммерческого транспорта. Медосмотр водителей ввели в советские годы, и он показал свою эффективность. Проблема не в медосмотре, а в отсутствии контроля. Даже, если завтра мы введем цифровой контроль, уполномоченные органы не понимают, как контролировать наличие или отсутствие медосмотра», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Зарипова.

Ранее сообщалось, что бесплатный проезд в такси предоставляется зарегистрированным в Московской области участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, такая льгота действует в регионе уже семь лет.

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Россиянкам раскрыли идею необычного летнего макияжа
Визажист Никитина предложила идеи для летнего макияжа
27 мая 2024, 19:37

Фото: iStock/Mikhail Spaskov

Профессиональный визажист Александра Никитина заявила, что летом будут весьма уместны быстрый макияж в единой гамме и вариант с насыщенным ярким цветом на глазах.
При этом она добавила, что весьма необычным будет макияж с акцентом на нижнем веке.

«Самый необычный вариант летнего макияжа получится, если прокрасить яркими тенями не верхнее, а нижнее веко. Но делать это важно кисточкой или хотя бы ватной палочкой – просто растушевать пальцами аккуратно не получится», — поделилась в беседе с «Москвой 24» Никитина.

До этого россиянам раскрыли пользу скрабов для тела. Как пишет Общественная Служба Новостей, в частности, кофейный скраб замедляет старение кожи и способствует выработке коллагена. Такой косметический продукт можно сделать самостоятельно. Специалисты рекомендуют смешать соль и кофе до состояния порошка, а поле добавить полезное масло.

Ранее технолог-разработчик косметического бренда Анастасия Новикова поделилась, что летом для ухода за кожей рекомендуется использовать крема с SPF.

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Запуск спутника КНДР закончился неудачей
27 мая 2024, 19:15

Фото: istock / DedMityay

Запуск разведывательного спутника Северной Кореи завершился неудачей.
Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на ТАСС.

Ракета-носитель взорвалась на этапе работы первой ступени. Запуск ракеты с аппаратом «Маллиген-1» состоялся 27 мая с космодрома Сохэ.

В марте Министерство обороны Южной Кореи объявило о планах запуска второго разведывательного спутника для усиления наблюдения за Северной Кореей. Новый спутник будет оснащен радаром с синтезированной апертурой, который сможет собирать данные в любых погодных условиях.

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Педагог Неверова раскрыла, когда лучше начинать подготовку к ЕГЭ
Педагог Неверова рекомендовала готовиться к ЕГЭ с 9-ого класса
27 мая 2024, 19:03

Фото: iStock/mapo

Руководитель департамента преподавания образовательной компании Полина Неверова объяснила, что наилучшим вариантом подготовки к ЕГЭ является начать её с 9-ого класса.
При этом готовиться к экзамену лучше поэтапно, считает эксперт.

«Если школьник планирует сдавать 4 экзамена, то в 10-ом классе можно досконально изучить 2 наиболее сложных предмета, а в 11-ом заниматься регулярными решениями вариантов экзамена и усваивать стандарты сдачи ответов. Оставшиеся 2 предмета можно начать изучать с лета перед 11-ым. Так получится спокойно подготовиться к 4 экзаменам», — пояснила в беседе с Газета.ру Неверова.

Ранее сообщалось, что почти 1,4 тыс школьников примут участие в сдаче Единого государственного экзамена в городском округе Химки.

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#образование
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Забрал свой член и уехал за границу: Пригожин прокомментировал побег рэпера VACÍO
Пригожин: от убежавшего в США рэпера Vacio остался один носок
27 мая 2024, 18:47

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Российский композитор и продюсер Иосиф Пригожин заявил, что от рэпера VACÍO (Николай Васильев), сбежавшего в США, остался только носок, который он надевал на половой орган во время вечеринки у телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Пригожин отметил, что музыкант не умеет отвечать за свои слова. По словам известного композитора, такие люди, как рэпер, являются «недорогими».

Васильев жил в свободной стране и мог здесь реализоваться, а чем в дальнейшем музыкант будет заниматься в Штатах — остается неизвестным, добавил Пригожин.

Ранее сообщалось, что рэпер VACÍO смог сбежать в США через Армению при помощи «третьих лиц». Он обманул на деньги российский лейбл и теперь собирается отказаться от гражданства РФ.

Напомним, в ночь на 21 декабря в модном столичном клубе MUTABOR состоялась скандальная «голая вечеринка». Васильев пришёл на неё в одном носке, прикрывавшем половой орган. За это Vacío получил повестку в армию и открытое административное дело.

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Российские учёные спасли ценную породу коров, устойчивую к болезням
27 мая 2024, 18:36

Фото: iStock/Lorenzo_Salas

Учёные Всероссийского института животноводства им. Л.К. Эрнста сохранили горбатовскую породу коров, устойчивую к болезням.
Отмечается, что порода устойчива, в частности, к таким болезням, как лейкоз, туберкулез и бруцеллез. Молоко таких коров отличается высокой жирностью и белковостью.

Как передаёт Газета.ру, для получения потомства учёные использовали семя двух чистопородных быков красной горбатовской породы и получили два бычка, которые будут использованы для создания банка семени, а отобранные тёлки станут донорами яйцеклеток для получения эмбрионов методом экстракорпорального оплодотворения.

Ранее биологи из Уральского федерального университета (УрФУ) предложили добавлять в пищевые добавки не только корень, но и листья солодки из-за их пользы для здоровья.

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