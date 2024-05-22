Психолог Кочетова назвала методы борьбы со стрессом перед экзаменами

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Клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ Юлия Кочетова заявила, что снизить стресс перед экзаменами может помочь грамотное планирование дня и отказ от гаджетов перед сном.
Также она рекомендовала не подавлять свои чувства, а проговаривать свои эмоции и делиться переживаниями с близкими.
При этом она напомнила, что испытывать стресс и волнение перед экзаменами нормально.
А эксперт по семейным отношениям Ольга Романив раскрыла, где и как найти хороших друзей и знакомых в зрелом возрасте. Так, по её словам, в этом деле могут помочь различные творческие объединения, волонтёрские организации и другие группы, куда можно записаться ради како-либо деятельности или хобби. Кроме этого, для расширения круга общения можно использовать социальные сети.
Ранее детский психолог Ольга Усанова заявила, что нельзя с помощью еды мотивировать успеваемость школьников.
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«Упражнение «пять органов чувств» для того, чтобы сосредоточиться на настоящем моменте: перечислите пять вещей, которые видите, перечислите четыре вещи, которые слышите, перечислите три вещи, которых касаетесь, перечислите две вещи, запах которых ощущаете, перечислите, какой вкус ощущаете», — добавила в беседе с RT Кочетова.
При этом она напомнила, что испытывать стресс и волнение перед экзаменами нормально.
А эксперт по семейным отношениям Ольга Романив раскрыла, где и как найти хороших друзей и знакомых в зрелом возрасте. Так, по её словам, в этом деле могут помочь различные творческие объединения, волонтёрские организации и другие группы, куда можно записаться ради како-либо деятельности или хобби. Кроме этого, для расширения круга общения можно использовать социальные сети.
«Завести друзей в зрелом возрасте – это всегда вызов, который требует изобретательности. Самое важное – не бояться быть собой и позволять своим уникальным интересам и увлечениям привести вас к людям, которые разделяют ваши ценности и взгляды на жизнь», – прокомментировала в беседе с argumenti.ru Романив.
Ранее детский психолог Ольга Усанова заявила, что нельзя с помощью еды мотивировать успеваемость школьников.
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Мелисса Тимофеева