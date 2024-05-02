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Подмосковный психолог Жеравова раскрыла, как научить подростка отказываться от алкоголя

02 мая 2024, 22:46
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Чем позже подросток попробует алкоголь, тем лучше. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, с таким утверждением выступила клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова.
«Современные родители часто придерживаются здорового образа жизни, занимаются спортом и показывают своим примером, что такое правильные привычки. Но никто не отменял влияние сверстников, компании друзей, социума, куда рано или поздно попадёт любой подросток. И тут главное, чтобы в момент, когда ему предложат выпить, у него щёлкнуло в голове и сработал автоматический отказ. А произойти это может, если с раннего детства не выпивать при ребёнке, показывать, что семейные торжества могут обойтись без спиртного», – отметила Жеравова.
По её словам, для формирования правильных установок лучшее – это свой пример.


«Почаще вместе выезжайте на природу, занимайтесь спортом, посещайте интересные места. А подростку стоит объяснить: если он боится отказаться от алкоголя из-за страха быть белой вороной, то здесь всё наоборот. Отказавшись, он проявит характер и покажет друзьям, что у него есть своё мнение, и он не подвержен влиянию толпы», – добавила специалист.
Как напомнила Жеравова, недавно СМИ привели данные ВОЗ о том, что в Англии каждый третий 11-летний и половина 13-летних подростков употребляли алкоголь. В нашей стране ситуация не такая шокирующая, уверена она.

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#здравоохранение
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#московская область
Солнечногорские врачи избавили пациентку от болей в стопе
02 мая 2024, 22:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Солнечногорской больницы начали проводить операции по избавлению от шишек на стопе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В больницу поступила 66-летняя женщина с жалобами на боль в стопе. Врачи диагностировали у неё вальгусную деформацию – образование костной шишки.
«Под спинальной анестезией мы сделали небольшой разрез стопы, а затем выполнили пациентке костную коррекцию и фиксацию винтами. Всего за час мы скорректировали патологию костей, улучшив структуру и функции стопы. Через полтора месяца женщина вернётся к нам на удаление металлического фиксатора. Позже она перестанет испытывать боли при ходьбе и сможет носить любую обувь», – рассказал травматолог Солнечногорской больницы Игорь Скорина.
По данным ведомства, уже 10 пациентов Солнечногорской больницы избавились от шишки. Отмечается, что подобные вмешательства стали доступны благодаря обучению врачей, закупке специализированного оборудования и металлических конструкций. Операция проводится бесплатно по полису ОМС.

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#здравоохранение
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#московская область
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Названы признаки возможного начала депрессии
Врач Рудов: Отсутствие трепета и ощущение беспомощности могут быть звоночками
02 мая 2024, 19:41

Фото: iStock/sqback

Психиатр Виктор Рудов заявил, что о начале депрессии могут свидетельствовать отсутствие улыбки, трепета и положительных эмоций на протяжении дня.
«Второй важный признак – ощущение беспомощности. Вы не способны сами решать проблему, ждёте, что придёт супермен и вас спасёт. Возникает ощущение, что вы сами ни на что не способны. Добавляется ещё сверху обесценивание всех успехов, наработок за жизнь, резко падает самооценка и уважение к себе», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Рудов.

Также о начинающемся расстройстве могут говорить чувство вины и понижение либидо.

При обнаружении у себя хотя бы двух из этих признаков врач рекомендовал незамедлительно обращаться к специалисту.

Ранее Виктор Рудов заявлял, что шизофрения представляет собой серьёзное психическое расстройство, часто сопровождаемое выраженными признаками психоза, потерей ориентации во времени, пространстве и личности. Однако на начальных этапах его трудно распознать.

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#врач
#психиатр
#здоровье
#депрессия
#симптомы
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Диетолог Журавлева заявила об опасности сельдерея для женщин
Диетолог Журавлева заявила об способности сельдерея вызвать выкидыш
02 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/ArtCookStudio

Диетолог Полина Журавлева заявила, что сельдерей не рекомендован беременным, поскольку может вызвать выкидыш или преждевременные роды.
Также врач предостерегла от употребления продукта людей с повышенной кислотностью желудка.

«Противопоказан он для людей с проблемами почек и их патологиями. Сок – сильное мочегонное средство, и он значительно увеличивает нагрузку на почки», – добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Вместе с тем, специалист напомнила о большой пользе сельдерея, который способен очистить печень и почки, вывести токсины, улучшить процессы пищеварения, снизить воспаления. Он содержит много питательных веществ и витаминов, которые могут помочь, в том числе, при ревматоидном артрите, аллергической астме и ринитах.

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог, к.м.н. Оксана Михалева заявила, что бутерброды и хлопья на завтрак могут принести вред здоровью.

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#врач
#диетолог
#овощи
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Серпуховские врачи сделали уретропластику, взяв материал со щеки пациента
02 мая 2024, 18:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Серпуховской больницы провели уретропластику 69-летнему мужчине, взяв материал с внутренней стороны щеки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В урологическое отделение поступил пациент с жалобами на затруднённое мочеиспускание. Врачи диагностировали у него стриктуру уретры – сужение мочеиспускательного канала, вызванное образованием рубцовой ткани. Это грозило инфекцией мочевых путей, простатитом и формированием камней в мочевом пузыре.

Хирурги провели заместительную уретропластику – пластическое восстановление проходимости мочеиспускательного канала.
«Во время операции мы вскрыли просвет уретры и удалили рубец, а затем заменили дефект пересаженной тканью, взятой со внутренней стороны щеки. Такой метод – альтернатива пластике уретры, так как слизистая щеки способна хорошо приживаться. Благодаря операции мы восстановили нормальную функцию уретры, улучшив качество жизни пациента», – рассказал заведующий урологическим отделением хирургического стационара Серпуховской больницы Артур Лукьянчиков.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан под наблюдение врача-уролога по месту жительства.

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#здравоохранение
#минздрав мо
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#врачи
#хирург
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#больница
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#подмосковье
#московская область
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Врач Исаев назвал самый безопасный для печени алкоголь
Врач Исаев: Ром наиболее безопасен для печени
02 мая 2024, 17:26

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Врач психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил о том, что наиболее безопасным для здоровья печени продуктом является ром.
«Если попробовать расставить виды крепких алкогольных напитков от опасных до наиболее опасных, то на первое месте можно поместить ром, который содержит цинк, калий, фосфор и воздействует на печень чуть менее агрессивно», – поделился в беседе с Газета.ру Исаев.

Он добавил, что употребление текилы с солью и лимоном обеспечивает попадание в организм натрия хлора и витамина С.

А вот коньяк, по словам Исаева, напротив, является одним из самых вредных крепких алкогольных напитков.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что употребление шоколадных конфет с добавлением коньяка, алкогольных коктейлей или ликёров для некоторых может привести к пагубным последствиям.

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#нарколог
#психиатр
#алкоголь
#здоровье
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Профориентационный проект из Коломны стал финалистом премии «Россия – мои горизонты»
02 мая 2024, 16:28

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Профориентационный проект из Коломны «Медицинская школа» стал финалистом национальной премии «Россия – мои горизонты». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Над проектом работают коломенская гимназия № 9, Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова и Коломенская больница.

«Проект был отмечен в номинации «Лучший проект в области профориентации в среде здоровья». Это огромная радость и честь для нас — стать финалистами всероссийской премии. Но мы не планируем останавливаться и уже набираем новый медицинский класс. Для того, чтобы стать частью команды будущих медиков и уже со школы начать реализовывать свою мечту о медицине, девятиклассникам необходимо пройти профильное тестирование по химии и биологии в рамках школьной программы», — поделилась замдиректора гимназии № 9, куратор медицинских классов Анна Ермакова.

Стоит отметить, что тестирование для учащихся 9 классов пройдет 14 мая в Коломне.

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#гимназия
#школы
#университет
#больница
#тестирование
#проект
#коломна
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Видновские врачи прооперировали пациентку с редчайшим видом многоплодия
02 мая 2024, 15:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновского перинатального центра сделали операцию пациентке с редким видом многоплодия, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. В стационар поступила 36-летняя жительница Калужской области, у которой диагностировали врастание плаценты в рубец на матке.
УЗИ показало, что будущая мама ждёт монохориальную моноамниотическую двойню, которая в акушерской практике встречается в 0,01% случаев от всех спонтанных и в 1% – от многоплодных беременностей.

В таких случаях оба эмбриона расположены в одном амниотическом мешочке и питаются через одну плаценту. При этом они подвержены очень высокому риску осложнений.
«Такие случаи крайне редки. Сочетание врастания плаценты и беременности делает эту операцию поистине уникальной. Мы провели операцию на сроке 33 недели и два дня. На свет появились двое мальчиков весом 2120 и 2200 граммов с оценкой 7-8 баллов по шкале Апгар. Новорождённые и мама – в удовлетворительном состоянии», – рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременности центра Ильяс Куликов.
В министерстве добавили, что это третьи преждевременные оперативные роды пациентки. Кровопотеря составила 1 тыс. 114 миллилитров. Маму и братьев дома ждут двое старших детей.

Проблемами врастания плаценты в рубец на матке в Видновском перинатальном центре занимаются с ноября 2014 года. Там уже прооперировали более 300 пациенток из всех регионов России.

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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
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#московская область
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Для больниц Подмосковья закупят более 200 электрохирургических приборов
02 мая 2024, 14:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 200 единиц оборудования для электрохирургии, включая электрокоагуляторы и различные лазеры, закупят в текущем году для 46 больниц Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В этом году для подмосковных больниц планируется закупить более 200 единиц оборудования для электрохирургии на сумму свыше 330 миллионов рублей. (…) Новое оборудование позволит повысить качество и доступность оказания медицинской помощи в регионе», — отметила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.
В министерстве пояснили, что электрохирургическое оборудование позволяет врачу минимизировать кровотечение при операции.

Закупки современной медицинской техники для больниц и поликлиник Московской области проводятся по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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#медицинское оборудование
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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В шатурском посёлке Пустоши появится ФАП с современным оборудованием
02 мая 2024, 14:35

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), рассчитанный на 36 посещений в смену, построят в посёлке Пустоши городского округа Шатура, на эти цели передан участок площадью 0,5 гектара, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Площадь ФАПа составит 200 квадратных метров. В медицинском учреждении предусмотрен кабинет фельдшера, стерилизационная комната, смотровая и процедурный кабинет, а также прививочный кабинет для детей и взрослых. Фельдшерско-акушерский пункт оснастят современным медицинским оборудованием», — говорится в сообщении.
Прилегающую площадь благоустроят, здесь оборудуют парковку и установят малые архитектурные формы.

Ранее сообщалось, что в деревне Колычево городского округа Егорьевск будет построен модульный фельдшерский здравпункт, контракт на проектные и строительно-монтажные работы заключён с компанией «Крост-Д».

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#здравоохранение
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