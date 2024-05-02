Подмосковный психолог Жеравова раскрыла, как научить подростка отказываться от алкоголя

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Чем позже подросток попробует алкоголь, тем лучше. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, с таким утверждением выступила клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова.
«Современные родители часто придерживаются здорового образа жизни, занимаются спортом и показывают своим примером, что такое правильные привычки. Но никто не отменял влияние сверстников, компании друзей, социума, куда рано или поздно попадёт любой подросток. И тут главное, чтобы в момент, когда ему предложат выпить, у него щёлкнуло в голове и сработал автоматический отказ. А произойти это может, если с раннего детства не выпивать при ребёнке, показывать, что семейные торжества могут обойтись без спиртного», – отметила Жеравова.По её словам, для формирования правильных установок лучшее – это свой пример.
«Почаще вместе выезжайте на природу, занимайтесь спортом, посещайте интересные места. А подростку стоит объяснить: если он боится отказаться от алкоголя из-за страха быть белой вороной, то здесь всё наоборот. Отказавшись, он проявит характер и покажет друзьям, что у него есть своё мнение, и он не подвержен влиянию толпы», – добавила специалист.Как напомнила Жеравова, недавно СМИ привели данные ВОЗ о том, что в Англии каждый третий 11-летний и половина 13-летних подростков употребляли алкоголь. В нашей стране ситуация не такая шокирующая, уверена она.
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Лора Луганская