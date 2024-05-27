Психолог Дугенцова заявила о вреде электронных книг для детей

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Психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова заявила, что замена бумажных книг электронными для детей не закончится ничем хорошим.
Она отметила и пользу бумажных книг для ребёнка, которая заключается в том, что с помощью печатных версий человек развивает сенсорные ощущения и даже эмпатию.
Ранее клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ Юлия Кочетова заявила, что снизить стресс перед экзаменами может помочь грамотное планирование дня и отказ от гаджетов перед сном.
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«Digital-книги подходят более взрослым людям. Но лучше не использовать их до 18 лет. У нас сегодня и так в жизни много гаджетов и если ещё и книги ими заменять, ничем хорошим это не закончится», – добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.
Ранее клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ Юлия Кочетова заявила, что снизить стресс перед экзаменами может помочь грамотное планирование дня и отказ от гаджетов перед сном.
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Мелисса Тимофеева