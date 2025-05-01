Озвучено главное отличие «Интервидения» от «Евровидения»

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Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой озвучил главное отличие международного песенного конкурса «Интервидение» от «Евровидения». Его слова приводит ТАСС.
Швыдкой отметил, что главное отличие конкурсов заключается в языковом разнообразии «Интервидения». Такое нововведение усложнит задачу членов жюри, позволит сделать конкурс, как ожидают организаторы, более интересным для зрителя.
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«Этим «Интервидение» и отличается от «Евровидения»: в последнем есть определенный стандарт, построенный на формате англоязычного исполнения. Здесь же будет представлено множество национальностей, культур – языки будут самые разные», – отметил Швыдкой.Также он подчеркнул, что сделать шоу более интересным позволит большое число конкурсантов. Если количество участников превысит 25, составление сценария усложнится, но результат явно будет того стоить.
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Анастасия Чинкова