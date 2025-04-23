Исполнительница хита «Матушка-земля» отказалась от участия в «Интервидении»

Весной 2025 года Анна Заворотнюк родила сына Марселя и теперь регулярно рассказывает о материнских буднях в личном блоге. Вчера девушка показала фото с прогулки с коляской. Анна надела юбку, сидящую по фигуре, чёрный топ, серый пиджак, солнечные очки и остроносые туфли.