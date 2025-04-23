Исполнительница хита «Матушка-земля» отказалась от участия в «Интервидении»

Татьяна Куртукова (фото: Telegram @kurtukova_ts)
Певица, исполнительница популярной в соцсетях песни «Матушка-земля» Татьяна Куртукова отказалась от участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который состоится в Москве в этом году.
«Вы знаете, для меня участие в конкурсах – большой стресс. У меня их было очень много в детстве, поэтому я с радостью (поучаствую) только в качестве гостя или зрителя. Это очень большие затраты нервов, хоть и очень почётно», – подчеркнула артистка в беседе с NEWS.ru.Также Куртукова предположила, что большие шансы на победу в конкурсе есть у певца SHAMAN. Певица убеждена, что в России музыканта уважают, любят и «наверняка поддержат».
Накануне ТАСС писало, что SHAMAN представит Россию на международном конкурсе «Интервидение». Однако позже спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой уточнил, что российского участника определят только после 9 мая. Он также выразил надежду, что мероприятие состоится в последней декаде сентября.
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