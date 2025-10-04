04 октября 2025, 00:05

NYT: рэпера P.Diddy приговорили к тюремному заключению

Шон Комбс (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс (P.Diddy) приговорен к четырем годам и двум месяцам тюрьмы за транспортировку людей для занятия проституцией. Об этом пишет NYP.