NYT: рэпера P.Diddy приговорили к тюремному заключению
Шон Комбс (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс (P.Diddy) приговорен к четырем годам и двум месяцам тюрьмы за транспортировку людей для занятия проституцией. Об этом пишет NYP.



Музыкант оказался на скамье подсудимых по обвинению более чем в 100 эпизодах. Среди них изнасилования, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации и занятия проституцией, вымогательство путем угроз и торговля людьми с применением насилия. Кроме того, прокуроры заявили, что артист более 20 лет принимал участие в распространении наркотиков и похищении людей.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Комбс причастен к транспортировке своей бывшей девушки Касандры Вентуры и другой женщины в места, где их принуждали к занятию проституцией. По другим статьям, за которые грозило пожизненное заключение, рэпера оправдали.

После оглашения приговора адвокат артиста обратился с просьбой освободить своего подопечного из-под стражи до вынесения окончательного решения под залог в 1 миллион долларов, однако судья отклонил это ходатайство. 55-летний музыкант не признал своей вины и отверг все предъявленные обвинения.

Александр Огарёв

