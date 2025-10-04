Рэпера P.Diddy приговорили к тюремному заключению
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс (P.Diddy) приговорен к четырем годам и двум месяцам тюрьмы за транспортировку людей для занятия проституцией. Об этом пишет NYP.
Музыкант оказался на скамье подсудимых по обвинению более чем в 100 эпизодах. Среди них изнасилования, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации и занятия проституцией, вымогательство путем угроз и торговля людьми с применением насилия. Кроме того, прокуроры заявили, что артист более 20 лет принимал участие в распространении наркотиков и похищении людей.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что Комбс причастен к транспортировке своей бывшей девушки Касандры Вентуры и другой женщины в места, где их принуждали к занятию проституцией. По другим статьям, за которые грозило пожизненное заключение, рэпера оправдали.
После оглашения приговора адвокат артиста обратился с просьбой освободить своего подопечного из-под стражи до вынесения окончательного решения под залог в 1 миллион долларов, однако судья отклонил это ходатайство. 55-летний музыкант не признал своей вины и отверг все предъявленные обвинения.
Читайте также: