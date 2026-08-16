Массовая стрельба в США привела к трагедии
Один человек погиб и четверо пострадали во время массовой стрельбы в США. Об этом сообщает американский телеканал WKYT.
Трагический инцидент произошел в парке Чарльза Янга в городе Лексингтон, штат Кентукки. Среди пострадавших — двое детей в возрасте четырех и 14 лет и двое взрослых. Врачи заверили, что их травмы не представляют опасности для жизни.
В настоящее время на месте находятся правоохранители, которые выясняют все причины и обстоятельства происшествия. Информация о личности стрелка и другие подробности не приводятся.
Ранее сообщалось, что ученик застрелил двух учителей и ранил 15 человек в средней школе Тхепсирин в таиландской провинции Нонтхабури. После содеянного юноша покончил с собой.
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