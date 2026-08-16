Массовая стрельба в США привела к трагедии

16 августа 2026, 05:45

WKYT: один человек погиб и четверо пострадали при стрельбе в парке Лексингтона

Фото: iStock/TheaDesign

Один человек погиб и четверо пострадали во время массовой стрельбы в США. Об этом сообщает американский телеканал WKYT.