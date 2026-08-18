Стрельба в филиппинской школе унесла жизни двух человек
В школе при Университете Атенео де Замбоанга на Филиппинах произошла стрельба, несколько человек скончались. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News со ссылкой на местную полицию.
В результате стрельбы погибли как минимум два человека. По информации газеты Manila Bulletin, во время инцидента один из учащихся вёл прямую видеотрансляцию – кадры случившегося появились в соцсетях. На них видно, как неизвестный открыл огонь по школьникам. На месте работают правоохранительные органы, которые выясняют детали случившегося и мотивы преступника.
Личность и возраст нападавшего в настоящее время устанавливаются. Предварительно, он мог погибнуть. Входит ли стрелок в число подтверждённых полицейскими жертв, в материале не уточняется.
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