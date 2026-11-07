«Падение с моста и три ДТП за утро»: Лоси атакуют Подмосковье
В Москве и области начался сезон активности лосей. Как сообщает Telegram-канал SHOT, только за одно утро животные стали участниками сразу трёх ДТП.
Больше всего аварий и инцидентов с парнокопытными зафиксировали 5 ноября. В Зеленограде автомобиль «Соллерс» сбил зверя, на Панфиловском проспекте лось упал с моста на дорогу, а затем в него врезался «Форд». В районе Матушкино лесной великан застрял в пруду Быково.
Инциденты происходили ещё в сентябре и октябре: сохатых сбили на МКАД и трассе М-1, после аварии на М-1 двух пассажиров увезли в больницу. С начала года жители столицы и Подмосковья более 100 раз сообщали о появлении лосей в населённых пунктах.
Член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов сообщил, что одна из причин выхода животных к людям — застройка лесов. Во время гона звери теряют осторожность и в поисках самок уходят далеко от леса. Повышенная активность лосей может продлиться до января. Столкновения с животными опасны и для людей, и для самих зверей.
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