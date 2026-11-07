«Падение с моста и три ДТП за утро»: Лоси атакуют Подмосковье

07 ноября 2026, 13:59

В Москве и Подмосковье начался сезон активности лосей

Фото: Istock/Michal Przystas

В Москве и области начался сезон активности лосей. Как сообщает Telegram-канал SHOT, только за одно утро животные стали участниками сразу трёх ДТП.