На Камчатке мощный пожар в доме унёс жизни трёх человек
В Елизовском округе Камчатского края произошёл пожар, в котором погибли три человека, ещё один пострадал и попал в больницу. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.
Трагедия случилась около 17:00 по местному времени в садоводческом товариществе «Орбита». Там загорелся одноэтажный бетонный дом с деревянной пристройкой.
Один человек смог самостоятельно выйти из здания, его госпитализировали. Во время тушения пожарные обнаружили тела двух женщин и мужчины. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Сотрудники СК выехали на место, чтобы провести осмотр.
В ближайшее время следователи назначат судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти погибших и пожарно-техническую экспертизу для определения очага и причины возгорания. Расследование продолжается.
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