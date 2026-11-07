07 ноября 2026, 12:25

Фото: Istock/sudok1

Неизвестный вирус вызвал массовое заболевание россиян во Вьетнаме. Как сообщает Telegram-канал SHOT, местные врачи не ставят диагноз, а туристы жалуются на высокую температуру и сильный кашель.