Неизвестный вирус вызвал массовое заболевание россиян во Вьетнаме
Неизвестный вирус вызвал массовое заболевание россиян во Вьетнаме. Как сообщает Telegram-канал SHOT, местные врачи не ставят диагноз, а туристы жалуются на высокую температуру и сильный кашель.
Вспышку фиксируют в Нячанге — одном из основных курортов Вьетнама. Заболевшие россияне сообщают о симптомах гриппа после приезда. Среди заразившихся много детей. Отец одной девочки рассказал: вечером у дочери появился насморк, а утром — высокая температура и сильная головная боль.
Ребёнка сразу доставили в больницу, где врачи рассказали о гуляющем вирусе гриппа, но не уточнили его тип. Конкретный диагноз они не поставили и просто прописали противовирусные. Ещё одна туристка — 39-летняя москвичка — жалуется, что сильный кашель мучает её уже три недели.
Ни один врач не смог поставить точный диагноз даже после КТ, за которую она заплатила 12 тысяч рублей. Туристы подозревают, что вирус спровоцировали микробы из кондиционера. Большая часть отдыхающих переживает из-за того, что им не ставят точного диагноза, а просто назначают противовирусные и антибиотики.
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