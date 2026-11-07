Таксист в Индии убил жену и шестерых её родственников после неудачной смены
В Индии таксист убил жену и шестерых её родственников после неудачной смены. Об этом сообщает портал NDTV.
Супружеская пара часто ссорилась, близкие не раз пытались их мирить. Мужчина заявил, что устал от вмешательства родственников в его семейную жизнь, и решил с ними расправиться. Последней каплей стала напряжённая работа.
Злоумышленник ударил супругу камнем по голове, а тело вывез в район холмов Нанди. Соседям он соврал, что жена уехала с друзьями и отключила телефон. На следующий день мужчина пригласил к себе братьев избранницы якобы на ужин, после чего убил их. Затем он расправился с их жёнами, тёщей и семилетним племянником.
Тела убийца разбросал в разных местах, а после расправы вымыл дом и обработал химикатами. Мать одной из убитых женщин обратилась в полицию с заявлением о пропаже родственников. Мужчина признался в содеянном, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Читайте также: