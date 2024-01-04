«ОЗК» в ближайшее время поставит в Россию крупную партию яиц из Турции

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«Объединённая зерновая компания» сообщила, что в ближайшее время поставит в Россию крупную партию яиц из Турции через порт Новороссийска, пишет «Интерфакс». При этом конкретные сроки и объем поставок в компании не назвали.
«Партия яиц будет значительно крупнее той, что уже ввезена в РФ», — сообщили изданию в ОЗК.Ранее специалисты Россельхознадзора сообщили, что первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 316 800 штук и весом 19,36 тонны была завезена в Россию через таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». После завершения всех таможенных и надзорных процедур яйца будут направлены в торговые сети для последующей реализации на территории России. Сотрудники ведомства также рассказали, что Россельхознадзор одобрил поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий.
Зарубежные поставки позволят стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. К концу 2023 года яйца в стране подорожали на 50% по сравнению с его началом. В ситуацию пришлось вмешаться президенту РФ Владимиру Путину, который объяснил её сбоем в работе правительства. Министерство сельского хозяйства полагает, что цены начнут снижаться уже в январе на фоне увеличения собственного производства и поступления продукции из дружественных стран.
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