«ОЗК» в ближайшее время поставит в Россию крупную партию яиц из Турции

В 2024 году экономисты ожидают снижения цен на яйца. На это повлияют поставки из дружественных стран, а также отмена пошлины на импорт продукта. Однако к прежним значениям цены не вернутся. Подробнее об этом «Радио 1» рассказал экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша.