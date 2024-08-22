«Пахло как в аду»: женщины поделились своими самыми неловкими секс-историями

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Женщины поделились своими самыми неловкими моментами во время секса в социальной сети X (бывший Twitter). Издание Metro опубликовало подборку историй, которые собрали наибольшее количество отметок «Нравится».
Многие женщины признались, что сталкивались с ситуацией, когда не смогли сдержать газы в самый неподходящий момент.
Другие тоже столкнулись с подобной ситуацией.
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«Он делал мне куннилингус, и я пукнула. Он спросил, пукнула ли я, а я сказала, что это был воздух из вагины», — поделилась пользовательница с ником honeybunch224.
Другие тоже столкнулись с подобной ситуацией.
«Я сидела в позе наездницы, спиной к нему, и пускала газы не переставая. Пахло как в аду», — написала notfwyouhoes.Одна из женщин призналась, что случайно описалась в постели, а ее партнер подумал, что это сквирт. Другая пользовательница рассказала, как во время секса внезапно начала течь грудное молоко. В то время она кормила грудью и во время секса почувствовала влагу. Оказывается, молоко из ее груди текло на партнера.
«Но он смеялся, даже попробовал молоко, и мы продолжили», — вспоминает женщина.
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Елена Перлова