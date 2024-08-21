Врач выписывал пациентке рецепты в обмен на интимные услуги

Фото: istockphoto/Malikov Aleksandr
В Соединенных Штатах Америки 50-летний врач предоставлял пациентке рецепты на опиоиды в обмен на интимные услуги. Об этом пишет WBTW.
Карлос Дэвид Родригез в течение полугода предоставлял пациентке рецепты на опиоиды. Женщина, ранее наблюдавшаяся у него в 2013 — 2014 годах, вернулась к врачу в мае 2018 года с жалобами на боли в спине и попросила о мощных болеутоляющих.
Воспользовавшись её уязвимостью, Родригез начал проявлять физическую близость и отправлять интимные фото через мессенджер. Страдающая от наркозависимости пациентка восприняла это как предложение о сделке — предоставление сексуальных услуг в обмен на таблетки.
С мая 2018 по январь 2019 года Родригез выписал 15 рецептов. Летом женщина начала лечение от наркозависимости, которое исключало прием опиоидов. Когда фармацевт заметил несоответствие, врач стал выписывать медикаменты на другую аптеку.
Пациентка записала несколько встреч с Родригезом на видео, где явно прослеживался сексуальный характер их отношений. В конечном итоге информация о незаконной деятельности врача дошла до полиции. Его лицензия была аннулирована, и в ходе судебного разбирательства он полностью признал свою вину. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до миллиона долларов.
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Воспользовавшись её уязвимостью, Родригез начал проявлять физическую близость и отправлять интимные фото через мессенджер. Страдающая от наркозависимости пациентка восприняла это как предложение о сделке — предоставление сексуальных услуг в обмен на таблетки.
С мая 2018 по январь 2019 года Родригез выписал 15 рецептов. Летом женщина начала лечение от наркозависимости, которое исключало прием опиоидов. Когда фармацевт заметил несоответствие, врач стал выписывать медикаменты на другую аптеку.
Пациентка записала несколько встреч с Родригезом на видео, где явно прослеживался сексуальный характер их отношений. В конечном итоге информация о незаконной деятельности врача дошла до полиции. Его лицензия была аннулирована, и в ходе судебного разбирательства он полностью признал свою вину. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до миллиона долларов.
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Дарья Осипова