В Тихом океане обнаружили огромный резервуар тёплой воды, угрожающий климату
Учёные зафиксировали передвижение большого резервуара теплой воды в тропической части Тихого океана. Это запускает изменения на поверхности океана и формирует процесс возникновения феномена «Супер‑Эль‑Ниньо».
Результаты исследования опубликованы в журнале Geoscientific Model Development. По словам авторов, потепление отразится на климатических условиях в мире, а первые проявления станут заметны ближе к концу 2026 года.
Ветры, которые обычно перемещают тёплые водные массы на западе, ослабевают, что приводит к их смещению в восточном направлении — в сторону южноамериканского побережья. Это провоцирует образование волны Кельвина. Мощный поток воды смещает вниз границу между тёплой массой на поверхности и холодной глубиной океана. Таким образом восточная часть Тихого океана прогревается. Это вызывает реакцию в атмосфере, что, в конечном итоге, приводит к возникновению феномена Эль‑Ниньо.
По данным Центра прогнозирования климата NOAA, возможность возникновения Эль‑Ниньо с июня по август приблизительно равна 62 %. При этом есть 25‑процентная вероятность того, что явление будет интенсивным.
Возникновение Эль‑Ниньо означает аномальное потепление поверхности воды, что может привести к сильным дождям в одном регионе и засухе в другом.
Эксперты считают, что появление Эль‑Ниньо может отразиться на европейской части России, Сибири и Урале. Многие уверены, что лето 2026 года станет одним из самых жарких за последнее десятилетие, что приведет к сильной засухе и масштабным лесным пожарам.
