«Выше на 25 см»: Климатолог предупредил об увеличении зимних осадков в Москве к концу столетия
Климатолог Кокорин: Сугробы в Москве станут выше на 25 см к концу XХI века
Высота снежного покрова в столичном регионе к концу XXI века может увеличиться еще на 25 см. Об этом сообщил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди», климатолог Алексей Кокорин.
По его словам, за последние 50 лет количество зимних осадков в Москве увеличилось примерно на четверть. При этом основные снегопады происходят не в декабре и январе, а в феврале. Кокорин уточнил, что к концу XХI века снега в столичном регионе будет еще больше.
«По сравнению с концом ХХ века их будет примерно на 30% больше, то есть тенденция продолжится. Мы получим добавочные где-то 25 см выпадения осадков в виде снега к концу века. Надо отметить, что рост, конечно, будет, но не катастрофический», — сказал климатолог Агентству городских новостей «Москва».
Он добавил, что некоторые зимы в Москве все же будут малоснежными, а ближе к концу текущего столетия осадки, вероятно, будут выпадать в виде дождей, поскольку средняя температура зимы будет положительной.
Тем временем аномальный снегопад, который накрыл столицу 19 февраля, подошел к концу, рассказал метеоролог Александр Шувалов в разговоре с URA.RU.
«Столица уже получила около 60–65% месячной нормы осадков во время прошедшего циклона. В ближайшие дни снег продолжится, но в пределах 1–3 сантиметров. Так что погода в Москве ожидается отличная», — уточнил синоптик.
Он добавил, что на сегодняшний день нет никаких признаков появления нового снежного шторма. Таким образом, сильных снегопадов в столичном регионе больше не ожидается, заключил Шувалов.