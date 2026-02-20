«Выше на 25 см»: Климатолог предупредил об увеличении зимних осадков в Москве к концу столетия

20 февраля 2026, 14:35

Климатолог Кокорин: Сугробы в Москве станут выше на 25 см к концу XХI века

Фото: iStock/Mikalai Lipski

Высота снежного покрова в столичном регионе к концу XXI века может увеличиться еще на 25 см. Об этом сообщил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди», климатолог Алексей Кокорин.





По его словам, за последние 50 лет количество зимних осадков в Москве увеличилось примерно на четверть. При этом основные снегопады происходят не в декабре и январе, а в феврале. Кокорин уточнил, что к концу XХI века снега в столичном регионе будет еще больше.





«По сравнению с концом ХХ века их будет примерно на 30% больше, то есть тенденция продолжится. Мы получим добавочные где-то 25 см выпадения осадков в виде снега к концу века. Надо отметить, что рост, конечно, будет, но не катастрофический», — сказал климатолог Агентству городских новостей «Москва».

«Столица уже получила около 60–65% месячной нормы осадков во время прошедшего циклона. В ближайшие дни снег продолжится, но в пределах 1–3 сантиметров. Так что погода в Москве ожидается отличная», — уточнил синоптик.