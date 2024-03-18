Памфилова: Явка избирателей на выборы президента стала рекордной для современной России

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Явка избирателей на президентских выборах 2024 года стала рекордной за всю историю современной России. Она составила 77,44% граждан страны.
По данным ЦИК, второе место на выборах занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,3% голосов), третье — представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков (3,84%). На четвёртом месте глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий (3,21%).
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