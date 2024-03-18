Памфилова: После случаев порчи урн число желающих проголосовать выросло

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Попытки порчи урн для голосования на выборах президента вызвали массу возмущения среди россиян. Также было отмечено, что после сообщений о подобных инцидентах заметно вырос поток людей, идущих на избирательные участки.
По словам председателя ЦИК, «зеленщики», как она назвала людей, пытавшихся залить урны для голосования зелёнкой, попутно обыграв фамилию украинского президента, не сорвали или помешали выборам, а добились прямо противоположного результата. Они способствовали повышению гражданского самосознания и меры ответственности среди россиян, заключила Элла Памфилова.
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Александр Бойцов